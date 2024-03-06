رسميا.. تحديد موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر وفق لوزارة التربية الوطنية الحزائرية

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور في الجزائر عن موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر حيث بدأت امتحانات الطلاب في المرحلة الابتدائية من يوم الثلاثاء 5 مارس على أن تنتهي الامتحانات في يوم 14 مارس حيث سيتمكن الطلاب من أخذ قسطًا من الراحة قبل بداية الفصل الدراسي القادم وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول عطلة الربيع.

موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن موعد عطلة الربيع 2024 في الجزائر حيث يترقب الطلاب بداية الإجازة بفارغ الصبر حتى ينالوا قسطًا من الراحة بعد المشقة الطويلة في الفصل الدراسي وقد قررت الوزارة بدء عطلة الربيع في يوم 21 مارس على أن تستمر العطلة حتى يوم 7 أبريل وتعتبر العطل المدرسية للجزائر للعام الدراسي 2023/2024 هي كالآتي:

عطلة الخريف 2023 وهي أول عطلة في العام الدراسي وهي من يوم 21 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر

أما عن عطلة الشتاء فتبدأ في يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى يوم 6 يناير

تبدأ عطلة الربيع القادمة من يوم 21 مارس على أن تستمر 18 يومًا لتنتهي في يوم 7 أبريل

تبدأ عطلة الصيف في شهر يوم الخميس الموافق 4 يوليو لتستمر 3 شهور وتنتهي ببداية العام الدراسي الجديد

أهم العطل الرسمية في الجزائر

هناك العديد من العطل الرسمية في الجزائر والتي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية ومن أهم تلك العطل الرسمية مايلي :