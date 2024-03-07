شروط منحة المرأة الماكثة في البيت بعد التحديثات الجديدة 2024 ورابط التقديم

نقدم لكم شروط منحة المرأة الماكثة في البيت بعد التحديثات الجديدة 2024 التي أقرتها الحكومة في الفترة الأخيرة، تماشياً مع التطورات الهامة التي تقدمها الحكومة الجزائرية في المساعدات الإنسانية للمواطنين، حيث تستهدف هذه المنحة السيدات ربات البيوت الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للعمل، لذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل الشروط المطلوبة للقبول في منحة المراة الماكثة في البيت.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

تضم شروط منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر عدة ضوابط وآليات منها على سبيل المثال كل من التالي:

يجب أن يكون المستفيدة جزائرية الجنسية ومقيمة بها إقامة دائمة.

أن لا يقل عمر المتقدمة عن 19 عام ولا يتجاوز 40 عام.

أن لا تكون تتحصل على أجر شهري من أي جهة أخري.

يجب أن لا تكون متزوجة من مواطن جزائري يعمل في وظيفة حكومية أو جهة عسكرية.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

تعد منحة الماكثة في البيت خطوة مهمة جداً لدعم المرأة الجزائرية، حيث تساهم في تنشئة الأبناء ورعايتهم في جو مستقر وهادي، لهذا يعد أول إجراء للتقديم على هذه المنحة تجهيز المستندات المطلوبة كالتالي:

توفير صورة من الهوية الوطنية وشهادة الإقامة.

شهادة عائلية وشهادة ميلاد الاطفال.

تقديم شهادة طبية توضح عدم قدرتها على العمل.

بعدها تجهيز هذه المستندات يمكنكم التقديم إلكترونيا عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، ثم الضغط على منحة البطالة وتسجيل البيانات المطلوبة المتضمنه تاريخ الميلاد، والرقم التعريفي، وغيرها من المستندات ثم الإنتظار حتي تتم الموافقة على طلب المنحة، كما يمكن التقديم من خلال مكاتب البلديات.