أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة القليوبية 2024 وأسعار السلع المتوفرة قبل شهر رمضان

يحرص الناس سنويًا على معرفة أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة القليوبية، حيث يجدون المنتجات الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وتنافسية، مما يوفر خيارات متنوعة لهم بتكلفة أقل بسبب اقترب شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٤، وبناءً عليه؛ من المنتظر أن تنظم فعاليات معارض “أهلاً رمضان” قريبًا في جميع محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، ولذلك وفرنا لكم أبدى دليل المواقع لمعارض استقبال رمضان 2024 والمنتشرة عبر مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظة القليوبية.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة القليوبية

كشف عيد عبدالله عن المواقع التي ستستضيف معرض “أهلًا رمضان” في القليوبية، وهي تشمل ما يلي:

منطقة ميت عاصم

شارع الأهرام

عزبة الزراعة ببنها

منطقة بهتيم بشبرا الخيمة

في ساحة المؤسسة بحي غرب مدينة شبرا الخيمة تقع “معرض جديد”.

مدينة شبين القناطر

القناطر الخيرية

طوخ

الخانكة

كفر شكر

أسعار معرض أهلًا رمضان بالقليوبية 2024

صرح عيد عبد الله، ممثل وزارة التموين في القليوبية، بأن الهدف من المعرض هو تقديم كميات وافرة من المنتجات بأثمان تنافسية ومنخفضة كالتالي:

السكر بسعر 27 جنيهًا

الأرز بسعر 30 جنيهًا

الزيت بسعر 67 جنيهًا

الدقيق بسعر 23 جنيهًا

المكرونة بسعر 15 جنيهًا

معارض أهلًا رمضان

هذه المعارض تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تبدأ الخصومات من نسبة 25%، وأفادت الأنباء بأن د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد جلسة عمل في يوم الخميس الموافق للخامس عشر من فبراير لعام 2024، حيث استعرض الجهود المكثفة التي تُبذل بهدف ضمان توفر البضائع الاستهلاكية للمواطنين وذلك بأسعار مقبولة استعدادًا لحلول شهر رمضان.