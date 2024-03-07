“الكشف عن البوستر الدعائي”.. برنامج رامز جاب من الاخر رمضان 2024

بحلول شهر رمضان يبدأ كل مُشاهد في البحث عن المسلسل الخاص بفنانه المفضل، ولكن يبحثون جميعهم عن برنامج الفنان رامز جلال، حيث اجتمع الجميع على حبه، وكل منهم يرغب في معرفة نوع المقلب الذي سيقدمه وأسماء الضحايا، ولأنه يفصلنا عن رمضان أيام قليلة تم الإعلان عن البوستر التشويقي لـ برنامج رامز جاب من الاخر، والذي سوف نوضح لك تفاصيله فيما يلي لعلك تتمكن من التوصل إلى ماذا سيكون المقلب.

البوستر الدعائي لبرنامج رامز جاب من الاخر

عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ومن خلال الحساب الرسمي للفنان رامز جلال، تم الإعلان عن البرنامج الذي سيقدمه في رمضان 2024، كما شارك الفنان رامز جلال مع جمهوره “البوستر التشويقي” لـ برنامج رامز جاب من الاخر، حيث ظهر وهو يجلس في عربة وبجانبه كلب أسود ويبدو وكأنه شرس وممسك بإحدى يديه فانوس رمضان.

وبالأيد الأخرى ممسك بنعامتين، أما عن شعره والذي اعتدنا أن يكون غريبًا ومفاجئًا كل عام فيظهر هذا الموسم باللون البنفسجي في الجذور والأبيض في الأطراف، وكان هذا البوستر بمثابة تشويق للجمهور حول طبيعة المقلب.

برنامج رامز جاب من الاخر

كما اعتدنا مع الفنان رامز جلال أنه يخرج إلينا كل عام ببرنامج مميز في اسمه ونوعية المقلب الذي يقدمه وهذا العام سيقدم برنامج رامز جاب من الاخر والذي بالتأكيد سيكون على شاشة قناة Mbc مصر، وننتظر أن نشاهد ضحايا هذا الموسم، وهم مجموعة من الفنانين اللامعين أصحاب الجماهيرية الواسعة مثل:

مها أحمد، سمية الخشاب، أحمد السقا، شيرين رضا، آيتن عامر، وأيضًا بعض لاعبي كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو، إمام عاشور، محمود كهربا، محمد عبد المنعم، وانتشرت أنباء من وسائل إعلام محلية وعربية عن تصوير هذا البرنامج داخل مدينة ملاهي ذات شهرة بالإمارات.

تردد قناة Mbc مصر

سيتم عرض برنامج رامز جاب من الاخر، على شاشة قناة Mbc مصر، وذلك بعد أذان المغرب مباشرة، ويمكنك تنزيل القناة عبر التردد التالي: