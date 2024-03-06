أسرع طريقة فعالة لتنظيف الركنة والأنتريه المصنوعة من القماش بدون استخدام المياه في دقائق هينور وهيرجع كالجديد بدون مجهود

تعتبر الركنة والأنتريه من القطع الأساسية في أي منزل، وتعكس جمالية وأناقة الديكور الداخلي ولكن مع استخدامها المستمر وتعرضها للعديد من العوامل الخارجية، قد تتراكم البقع والأوساخ عليها، وهناك طرق فعالة لتنظيف الركنة والأنتريه بدون الحاجة إلى استخدام الماء وفي هذا المقال، سنستعرض طريقة تنظيفها على الناشف باستخدام مكونات منزلية بسيطة.

خلطة سحرية لتنظيف الانتريه شديد الاتساخ

المكونات:

نصف كوب من عصير الليمون

نصف كوب من سائل المنظف المنزلي

كوبيبن كوب من الخل

نصف كوب من كلور الألوان

معلقة صغيرة من مزيل البقع

طريقة التحضير والاستخدام:

قومي بتحضير وعاء وأضيفي إليه جميع المكونات المذكورة. قومي بتحريك المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا. انقلي الخليط إلى زجاجة بخاخ لسهولة الاستخدام. رشي الخليط بشكل متساوٍ على الركنة والأنتريه المصنوعة من القماش، مع التركيز على البقع والأماكن المتسخة بشكل خاص. استخدمي فوطة نظيفة وجافة لمسح الركنة والأنتريه بشكل جيد، حركي الفوطة بلطف لإزالة الأوساخ والبقع. ستلاحظين تحسنًا فوريًا في مظهر الركنة والأنتريه، حيث ستتمكنين من التخلص من البقع والأوساخ بشكل فعال.

خلطة الخل لتنظيف الانتريه والركنة

المكونات:

ربع كوب من الخل الأبيض

ربع كوب من صابون المواعين

ملعقة صغيرة من النشادر

كوب واحد من الماء

طريقة الاستخدام: