“رمضان جانا”.. أجمل رسائل تهنئة رمضان 1445/2024 ودعاء وتهنئة بشهر رمضان المبارك

بحلول شهر رمضان والذي من المقرر أن يكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، يبدأ جميع المسلمين بتهنئة بعضهم البعض عبر إرسال رسائل تهنئة رمضان، حيث إنها إحدى الوسائل التي نعبر من خلالها عن فرحتنا بقدوم هذا الشهر الكريم ونحن بجانب من نحب من عائلاتنا وأصدقائنا، ولا تستصغر ما تقوم به هذه الرسائل في نفوس الأشخاص المرسلة إليهم، فهي تجعلهم في حالة خاصة من السعادة والامتنان.

أجمل رسائل تهنئة رمضان 1445/2024

تبادل رسائل تهنئة رمضان بين الأهل والأصدقاء تعد إحدى الوسائل التي تتسبب في انتشار حالة من الفرحة والسعادة، فأحرص قبل بدء شهر رمضان الفضيل أن ترسل بعض الرسائل الجميلة لكل فرد من عائلتك أو أصدقائك، وسيكون من المميز أيضًا إذا ذكرت اسم الشخص المرسل إليه في الرسالة، حيث يشعره ذلك بأنها رسالة خصيصًا له فتزداد سعادته.

تهنئة رمضان للاصدقاء

نحن على مشارف هذا الشهر الفضيل، ويمكنك الآن إرسال رسائل تهنئة رمضان لأصدقائك، ومن هذه الرسائل مايلي:

ها هو الشهر الفضيل الذي كنا دائمًا في انتظاره قد آتي، كل عام وأنتم بخير، أهله الله عليكم بالخير والبركة.

لن أجد أفضل من شهر رمضان مناسبًة لأرسل لكم رسائل تهنئة، فمن أعماق قلبي كل عام وأنت إلى الله أقرب.

رمضان كريم عليك يا صديقي العزيز وعلى كل من تحب.

صديقي الغالي أعاد الله عليك شهر رمضان بالخير والبركة.

ستظلين صديقتي التي يستحيل أن يأتي مثلها، كل رمضان وأنت معي.

سوف يبتدئ شهر رمضان وأنت معي يا صديقي، الله يديمك في حياتي.

تهنئة رسمية بمناسبة رمضان

عزيزي/عزيزتي [اسم الشخص]،

مع قدوم شهر رمضان الكريم، أتقدم إليك بأطيب الأمنيات وأصدق التهاني، داعيًا الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة عليك وعلى عائلتك، أسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم، وأن يغمر قلوبكم بالطمأنينة والسكينة، وأن يجعلكم من عتقائه من النار.

كل عام وأنتم بألف خير، ورمضان كريم.

مع أطيب التمنيات،

[اسمك]

دعاء وتهنئة بشهر رمضان المبارك

يُفضل كثير من الأشخاص إرسال رسائل تكون جامعة بين دعاء وعبارات تهنئة شهر رمضان، ويمكنك أن تجد ذلك فيما يلي:

بارك الله لكم في هذا الشهر الكريم ورزقكم فيه أعلى الدرجات.

تقبل الله طاعاتكم وغفر ذنبكم في هذا الشهر الكريم.

جعل الله شهر رمضان محملًا إليكم بالخير والرزق الوافر.

أعانكم الله في هذا الشهر على ذكره وحسن عبادته.

مبارك عليكم الشهر يا غوالي، تقبل الله صالح أعمالكم.

أدعو الله أن يجمعني وإياكم على موائد الرحمن في شهر رمضان المبارك.

جعل الله شهر رمضان نهاية لأحزانكم وانفراج لكروبكم وبداية لصلاح أحوالكم.

تهنئة رمضان لشخص عزيز

جاءنا الضيف الكريم العزيز، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، كل عام وأنتم بخير جميعًا، جعله الله شهرًا مليئًا بالخيرات والمسرات.

بهلولة هلال رمضان المبارك، تتجدد مشاعر الفرح والسرور في القلوب، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لأعبر عن أعمق مشاعر الود والتقدير لشخص غالٍ مثلك.

أسأل الله تعالى أن يجعل رمضانك مليئًا بالخيرات والبركات، وأن ينير دربك بالإيمان والطاعات، وأن يسعد قلبك ويشرح صدرك وييسر أمرك في هذا الشهر الفضيل.