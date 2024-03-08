أتفرج براحتك على زامز جلال”.. تحديث جديد تردد قناة MBC مصر 1 و2 بجودة HD  2024 على نايل سات وعرب سات

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المشاهدة للجمهور، قامت قنوات MBC مصر، وهي جزء من مجموعة قنوات MBC الشهيرة في الوطن العربي، بتحديث تردداتها لنقل البرامج والمسلسلات الرمضانية لعام 2024 بجودة HD، هذا التحديث يأتي تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ويعد بتقديم محتوى ترفيهي وثقافي متنوع يلبي تطلعات المشاهدين في كافة أنحاء العربية.

تردد قناة MBC مصر 1 و2

الخاصية القيمة تردد القناة 11470 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD القمر الصناعي نايل سات

مسلسلات رمضان 2024 mbc

مسلسل العتاولة بطولة احمد السقا وطارق لطفي.

مسلسل صلة رحم بطولة اياد نصار ويسرا اللوزي.

مسلسل كامل العدد 2 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.

مسلسل لانش بوكس بطولة غادة عادل وجميلة عوش.

مسلسل كوبرا بطولة محمد امام ومجدي كامل ومحمود عبد المغني.

مسلسل المداح 4 بطولة حمادة هلال.

خطوات ضبط تردد قناة MBC مصر على جهاز الاستقبال

للتمتع بمشاهدة قنوات MBC مصر 1 و2 بأعلى جودة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك باتباع الخطوات البسيطة التالية: