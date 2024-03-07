“لو عاوز تعرف هتقبض كام” موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة عبر التأمينات الاجتماعية

راجت عبارة موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024 بشكل واسع على مختلف المنصات الإلكترونية، حيث اهتم الكثير من المواطنين بهذا الموضوع، وقد جاء هذا الاهتمام متزامنًا مع حرص أصحاب المعاشات على التعرف على تفاصيل ومواعيد توزيع المعاشات لشهر أبريل من عام 2024، لا سيما بعد الإعلان عن زيادة جديدة قام بها رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر فبراير السابق، هذه الزيادة جزء من سلسلة قرارات أصدرها الرئيس بهدف تقليل الأعباء المالية عن المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

بخصوص تاريخ توزيع معاشات شهر أبريل من عام 2024، لم تشر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى موعد محدد حتى الآن، ولكن من المعتاد أن يتم الصرف في بداية كل شهر جديد، لذلك يُتوقع أن يكون الصرف بين الأول والسادس من أبريل لعام 2024. هذا يأتي بالتزامن مع جداول الصرف للمعاشات خلال الأشهر السابقة، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر السعيد.

كيفية معرفة قيمة المعاش

يمكن لأفراد المتقاعدين الاطلاع على تفاصيل صرف رواتبهم التقاعدية لشهر أبريل من العام 2024، ومعرفة المبلغ المستحق، عن طريق تنفيذ مجموعة من الإجراءات المحددة التي يجب اتباعها.