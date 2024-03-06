بأعلى جودة HD.. مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 15 عبر موقع ديلي موشن dailymotion

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 15

يعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي قصة حياة القائد العبقري المسلم الذي استطاع فتح القدس بعد صراع طويل ومعارك ضارية مع الصليبيين ولكنه تفوق عليهم بشجاعته وذكائه وقوة ارادته، وقد بدأ المسلسل بنشأة صلاح الدين في قصر حاكم الدولة السلطان نور الدين زنكي الذي اتصف بالعدل ورؤيته السياسية وايمانه بضرورة استعادة القدس وزرع كل هذه المعتقدات في قلب وعقل صلاح الدين، وتعرض كل حلقة الخيانات والمكائد التي يتعرض لها صلاح الدين من أقرب الناس اليه، لذا فهو يحارب في أكثر من جبهة، ويتعاون مع ثريا خاتون المحاربة القوية التي تدافع عن أرضها بكل جسارة، وانتظر الكثير من المتابعين عرض الحلقة الخامسة عشر من المسلسل والتي شهدت العديد من الأحداث المثيرة والشيقة والتي تم التنويه عنها في الاعلانات الترويجية على مدار الأسبوع الماضي، ويمكنكم مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 15 مترجمة على موقع ديلي موشن.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الايوبي على قناة TRT التركية كل اثنين في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعرض قناة الفجر الجزائرية الحلقة مترجمة يوم الثلاثاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ولمشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقه 15 على قناة الفجر استقبلها على جهازك عن طريق ضبط التردد كالآتي :