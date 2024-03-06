pdf هسة كشوف.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في كل محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من المتوقع أن تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال تلك الفترة من خلال وزارة العمل العراقية التي تشرف على برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين الفقراء في ظل ما يشهده العراق من ظروف اقتصادية متدهورة، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين عبر الموقع الرسمي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الأيام القادمة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان الذي يعقبه عيد الفطر، ومن المقرر أن يستفاد من تلك الوجبة التي تأخر الاعلان عنها أكثر من 100 ألف أسرة، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار رقم الوجبة وتحديدها.

اختر المحافظة القاطن بها المواطن.

قم بادخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

قم بالضغط على كلمة تنزيل كشوف المشمولين.

انتظر لحظات حتى يتم اتمام عملية تحميل الكشوف على جهازك.

قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

وقد وضعت وزارة العمل العراقية شروط للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 وفقا لعدد أفراد الاسرة، فقط اتبع ما يلي: