يلا يا هندسة استثمر فلوسك مع شهادات الادخار الجديدة من البنك الأهلي المصري بعد قرار التعويم الأخير

شهادات الادخار الجديدة من البنك الأهلي التي أعلن عنها البنك الأهلي مع القرارات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، والتي تفيد برفع سعر الفائدة بالإضافة إلى رفع سعر الدولار في البنوك المصرية حيث وصل من 30.9 إلى حوالي 50 جنيهًا مصريًا من أجل على الموازنة بين أسواق بيع العملات، ولذلك طرح البنك الأهلي شهادات إدخار جديدة حتى يستفيد المواطنين من هذه الزيادة في الفائدة.

شهادات الادخار الجديدة من البنك الأهلي

قامت إدارة البنك الأهلي المصري بالإعلان عن عدة شهادات إدخار جديدة، وهذه الشهادات تعود بفائدة كبيرة على حامليها وتكون كما يلي:

شهادة متناقصة تكون لمدة 3 سنوات، ويكون العائد منها سنويًا حيث يحصل المستفيد في السنة الأولى على 30% من قيمة الشهادة والسنة الثانية تكون 25% أما الثالثة تكون 20%.

حدث تعديل في سعر العائد من الشهادة البلاتينية التي تكون متناقصة وتكون لمدة 3 سنوات، كما يصرف العائد لها شهريًا فأصبح يصرف سنويًا مع تغير نسبة العائد وتكون قيمته في السنة الأولى 26% بالإضافة إلى عائد السنة الثانية يكون 22% أما السنة الثالثة يكون 18%.

شهادات البنك الأهلي 2024

أعلن البنك الأهلي المصري عن مجموعة جديدة من شهادات الإدخار الجديدة، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في الشهادات السابقة والتي تتمثّل في التالي: