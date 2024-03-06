رامز جاب من الآخر .. أسماء لاعبي الأهلي الكرة ضحايا برنامج رامز جلال 2024

أنهى رامز جلال الجدل الذي طال الأسابيع والشهور الأخيرة بشأن اسم برنامج المقالب الذي سيقدمه خلال شهر رمضان 2024، كانت هناك العديد من التكهنات والتوقعات حول اسم البرنامج الجديد الذي سيقدمه، إلا أن رامز جلال قرر الكشف عن النقاب عن اسمه قبل أقل من أسبوع من بداية شهر رمضان المبارك، وبذلك أنهى التكهنات وأزال الغموض المحيط به.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024

نشر رامز جلال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الملصق الدعائي الأول لبرنامجه الذي سيُعرض خلال شهر رمضان 2024، تحت عنوان ( رامز جاب من الآخر )، يُظهر الملصق رامز جلال وهو يرتدي ملابس حمراء ويتميز بصبغة شعر بلون بنفسجي، مع حمله فانوس رمضان في يده، يعد هذا الاسم تغييرًا عن المصطلحات الإنجليزية التي اعتمد عليها في السنوات السابقة، مثل ( رامز نيفر إند ) أو ( رامز موفي ستار ).

رامز جاب من الآخر

رامز جلال قرر في كل حلقة من برنامجه الجديد ( رامز جاب من الآخر ) اختيار ضيفين يمتلكان بينهما خلافًا، حيث يُخدع أحدهما بأنه في مقابلة تلفزيونية عادية في البداية، يتم استضافة الضيفين في مقابلة تلفزيونية تطرح أسئلة حول الآخر والنزاع بينهما، ويبدأ الأول في الحديث بشكل غير لائق وتوجيه الانتقادات.

بعد انتهاء المقابلة، يتجه الضيف الأول إلى المصعد للخروج من المبنى، ليحدث الفوضى عندما يلتقي بالضيف الثاني الذي تحدث عنه بشكل سلبي قبل لحظات، تنشأ مشادة كلامية في المصعد، وفي هذا الوقت يبدأ المصعد في الاهتزاز ويتحول إلى وضع يشبه المرجيحة.

بعد دقائق من الذعر، يستقر المصعد، وهنا يظهر رامز جلال للكشف عن أن كل ما حدث كان خدعة، وقد أبلغ بعض المشاركين في البرنامج عن خطورة الحلقات، حيث تعرضت يد أحد الضيوف للكسر في إحدى الحلقات، ومن بين المواجهات المرتقبة في البرنامج هي حلقة جمعت بين أحمد حسام ميدو وإمام عاشور.

أسماء لاعبي الكرة ضحايا برنامج رامز جلال