المعاشات اللي جاية هتكون اتظبطت زيادة رواتب المعاشات وكل واحد هياخد مستحقاته

زيادة رواتب المعاشات من أجل مساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، حيث مع اقتراب الشهر الكريم رمضان قرر رئيس الجمهورية بزيادة للعاملين والمتقاعدين في الرواتب حتى يكونوا قادرين على تلبية احتياجات أسرهم وقامت وزارة المالية بتوضيح أن الزيادة سوف تصرف خلال عام 2024 والهدف من الزيادة هو عمل توافق بين أسعار المنتجات ورواتب المتقاعدين أو العاملين.

زيادة رواتب المعاشات

تحاول الحكومة المصرية عمل توازن بين أسعار السلع التي ارتفعت بسبب الأزمة الاقتصادية، ولذلك قام رئيس الجمهورية بإصدار القرارات الآتيه:

تكون الزيادة لمتقاعدي الجيش حوالي 20% من قيمة راتبهم الأساسي، وهذه الزيادة تشمل كل المتقاعدين من الجيش مهما كانت الرتبة التي تقاعدوا عليها.

أما رواتب العاملين في مؤسسات الدولة الحكومية سوف يحصلون على زيادة 20% من القيمة الكلية للراتب.

كما يحصل المواطن المدني المتقاعد على زيادة شهرية تكون 15% من قيمة الراتب.

تصرف زيادة المعاشات مجمعة بنحو 60% عن أربعة أشهر وهما (مارس/ أبريل/ مايو/ يونيو).

جدول زيادة المعاشات الجديد 2024

أعلنت وزارة المالية عن الزيادات التي سوف تحدث في المعاشات، وتكون زيادة 15% كما هو موضح فيما يلي: