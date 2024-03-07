منحة الشؤون الاجتماعية 200 دينار تونسي.. حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة 2024 بتونس والشروط اللازمة 

تقدم الحكومة التونسية منحة لبعض أفراد المجتمع من ذوي الدخل المنخفض بنحو 200 دينار وتسمى تلك المنحة بمنحة العائلات المعوزة وتهدف الحكومة من خلالها إلى تلبية احتياجات تلك العائلات مع الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم خلال الفترة الحالية، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعض الأنباء عن نية الحكومة التونسية في زيادة منحة العائلات المعوزة التي تقدمها الشؤون الاجتماعية، وفي هذا المقال سنوضح لكم حقيقة زيادة منحة العائلات المعوزة 2024 بتونس.

حقيقه زيادة منحة العائلات المعوزه 2024 بتونس الشؤون الاجتماعية

وبعد الأنباء التي تداولها العديد من المواطنين عن زيادة منحة الشؤون الاجتماعية أو ما تسمى منحة العائلات المعوزة 2024، خرج أحد المسؤولين في الحكومة التونسية مؤكدا أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة ولم يحدث حتى الآن أي زيادة في منحة العائلات المعوزة طالبا المواطنين بضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار وعدم الالتفات إلا للأخبار الرسمية التي تصدرها الحكومة في بيان رسمي.

شروط الحصول على منحة الشؤون الاجتماعية للعائلات المعوزة 2024 بتونس

تم تحديد بعض الشروط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في الحصول على منحة الشؤون الاجتماعية للعائلات المعوزة 2024 بتونس حيث أتت على النحو التالي:-