“Android & IOS” طريقة تنزيل لعبة فورت نايت على الموبايل Fortnite Mobile 2024 التحديث الجديد

تنزيل لعبة فورت نايت على الموبايل؛ هي أحد الالعاب الملكية بطابع شخصي حيث يحاول اللاعبين أن يصمدوا أمام اخصامهم من اللاعبين الآخرين في جزيرة مملوءة بالأسلحة والمفاجآت والمخاطر والعواصف، التي سيتغلب اللاعب عليها من حوله شيء فشيئً كما تحتوي اللعبة على رسومات رائعة ومحتوى كبير يتم تحديثه من حين لآخر، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة تنزيل فور نايت على الهاتف.

تنزيل لعبة فورت نايت على الموبايل

لعبة فورت نايت هي أحد العاب القتال التي تعمل على ضم ما يزيد عن 100 لاعب يحاول كل منهم أن يقتل اللاعب الآخر والفوز عليه في اللعبة، المحارب الأخير وهو الشخص الذي يكون آخر من ينجو في المعركة، وتبدأ أول مرحلة من اللعبة عندما يقفز اللاعب من الطائرة وينزل إلى ساحة المعركة بواسطة البراشوت، وبعد عملية الهبوط يبدأ جميع اللاعبين في البحث عن ذخائر الأسلحة ومحاولة الاختباء السريع لتجنب الاصابة بطلقة نارية، ويعتبر من اهم اماكن الاختباء في اللعبة هي المنازل الموجودة على الجزيرة.

أضرار لعبة فورت نايت

رغم التشويق والاثارة الذى تحمله لعبة فورت نايت ولكنها تحتوي على العديد من الأضرار التي تبدأ منذ ممارسة اللعبة والانعزال عن العالم، والعيش في العالم الافتراضي، ومن أهم الأضرار الناتجة عن اللعبة مايلي: