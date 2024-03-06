بعد قرار التعويم النهاردة..شوف سعر الريال السعودي اليوم وصل لكام في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم،ارتفاعا ملحوظا في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، في مختلف البنوك المصرية، وجاء ذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة لتصل حتى 600 نقطة أساس، ليكون هذا الارتفاع هو الأول بعد آخر ارتفاع له خلال العام الماضي، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي أول ارتفاع له اليوم منذ منتصف العام الماضي، وذلك بعدما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة حتى 600 نقطة اساس، حيث وصل إلى لـ 13.4 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، وبذلك تحرك سعره مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي، وبنك مصر اليوم ، حيث جاء سعر الريال السعودي منتصف اليوم مقابل الجنيه المصري ب 13.41 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، في بنك مصر مقابل الجنية المصري لـ 13.43 جنيه للشراء، و 14.48 جنيه للبيع، فيما سجل سعره في بنك القاهرة اليوم 12.51 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، وبذلك لم يشهد ارتفاعا كبيرا في سعره مقارنة ببنك مصر والبنك الأهلي واللذان سجلا أعلى ارتفاع حتى الآن.

الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة ب 13.39 جنيه للشراء، 13.44 جنيه للبيع مقابل الجنية المصري في منتصف تعاملات اليوم وهي أيضا نسبة ارتفاع أقل من بنك مصر والبنك الأهلي، واقتربت قيمة الارتفاع أيضا في سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم حيث سجل سعر الشراء 13.39 جنيه وللبيع 13.47 جنيه.