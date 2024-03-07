“هتتفرج فين” قائمة القنوات التي تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2024

الكثير من محبي الساحرة المستديرة يرغبون في معرفة القنوات التي تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والتي من المفترض أن تقام يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، وسوف يتم إقامة المباراة بين الفريقين الاهلى والزمالك كأس مصر في العاصمة السعودية على أرضية ملعب الأول بارك بالرياض، وسوف يتواجد عدد كبير من الجماهير بعد أن تم شراء كافة التذاكر الخاصة بالمباراة، ومن خلال السطور القادمة نتعرف على القنوات الناقلة.

القنوات التي تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

سوف يتم اذاعة مباراة الاهلي والزمالك نهائي كأس مصر على قناتي أون تايم سبورتس، وقناة MBC مصر حيث يتم بث للأحداث مشترك قبل بدء المباراة بمدة ساعتين، وسوف يتولى التعليق في هذه المباراة المعلق مدحت شلبي وذلك بحسب ما قام رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ بالإعلان عنه.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالإعلان عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والتي تكون يوم 8 من مارس في الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 8.30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

يستعد فريق الزمالك حاليًا في المملكة العربية السعودية للعب ضد الأهلي في نهائي كأس مصر، وذلك بعد وصوله إلى أرض الرياض يوم الاثنين حيث خاص الزمالك في فندق الإقامة تدريب استشفائي، وعلى الناحية الأخرى يباشر الأهلي جميع التدريبات له في القاهرة ليستعد لمواجهة الزمالك، ومن المفترض أن يذهب الاعلي اليوم إلى المملكة العربية السعودية.