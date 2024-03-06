“استعلم عن غرامتك ur.gov.iq“ مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني 2024 بالعراق + قيمة المخالفات

مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني من الأشياء الهامة التي تشغل محركات بحث جوجل في الفترة الحالية داخل دولة العراق، حيث يرغب العديد من سائقي السيارات والمركبات المختلفة في معرفة خطوات الاستعلام عن غرامات المرور الخاصة بهم والموقعة على سياراتهم، وكيفية دفع تلك الغرامات بطريقة سهلة وسريعة، وذلك بدلاً من تفاقم المشكلة ومنعهم من قيادة السيارات مرة أخرى داخل العراق، حيث كشفت مديرية المرور العامة داخل العراق انه يمكن دفع تلك الغرامات من خلال الدخول على موقع أور الالكتروني والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن الغرامة ودفعها ومعرفه قيمتها واسباب تلك الغرامة، وتأتي تلك الخطوة كهدف اساسي من الحكومة العراقية لمنع الحوادث على الطرق والمحافظة على أرواح المواطنين.

مديرية المرور العامة الغرامات الرقم الالماني

أوضحت مديرية المرور العامة داخل العراق انه يوجد بعض الخطوات الهامة والتي لابد من اتباعها لمن يرغب في الاستعلام عن غرامات المرور العام الرقم الالماني بشكل الكتروني، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

الخطوة الأولى يجب الدخول على منصة أور الالكترونية.

ثم تسجيل الدخول على الموقع من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك لابد من الضغط على كلمة استعلام، وسوف تظهر على وجه السرعة جميع الغرامات المسجلة على السيارة لابد من اختيار طريقة التسديد المناسبه له والضغط على دفع الغرامة.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

حددت مديرية المرور العامة أنه لكل مخالفة على السيارة غرامة خاصة بها يتم توقيعها على سائق السيارة، وتلك المخالفات وقيمتها تتمثل فيما يلي: