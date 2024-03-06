“ادفعها من موبايلك دلوقت!!”.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2024، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2024 عبر موقع المصرية للاتصالات الرسمي بشكل الكتروني، حيث ستصدر الشركة فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2024 قريبا وعلى كافة العملاء السداد خلال الفترة المحددة قبل أن يتم فرض غرامة مالية أو قطع الحرارة، واليكم طريقة الاستعلام.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2024

أما عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2024 فهي الكترونية ولا تستغرق سوى دقائق معدودة، حيث حددت الشركة المصرية للاتصالات موعد سداد الفاتورة من 15 مارس وحتى 15 من شهر ابريل القادم وذلك منعًا لتطبيق غرامات على المتأخرين، أو قطع حرارة الخط الأرضي، أو سحب الخط نهائيًا في حال عدم السداد، واليكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل (كود الخاص بالمحافظة، رقم التليفون).

الضغط على أيقونة (الاستعلام)، وسيتم ظهور قيمة أخر فاتورة يجب سدادها.

طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي 2024

ويمكنك دفع فاتورة التليفون الارضي 2024 عبر استخدام الهاتف المحمول عن طريق الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع المصرية للاتصالات.

بعد اتمام عملية الاستعلام عن الفاتورة.

ثم الضغط على أيقونة (السداد الإلكتروني).

اضغط على ايقونة “ادفع الآن”.

القيام بإدخال جميع بيانات العميل.

حدد الطريقة المناسبة الدفع سواء كانت (الفيزا أو ماستر كارد).

ثم الضغط على أيقونة (سداد).

يتم سداد قيمة الفاتورة فورا.

غرامة التأخر عن دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

وحددت الشركة المصرية للاتصالات عددًا من العقوبات في حال التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024، حيث يتم تطبيق غرامة تأخير تدفع عن كل شهر بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك بحد أدنى 10 جنيهات،علاوة على قطع حرارة التليفون الأرضي في حال التأخر عن موعد السداد لمدة 4 أشهر، ويتم وقف الخدمة نهائيًا وسحب الخط الأرضي، وذلك خلال 7 أشهر من تاريخ الموعد المقرر للسداد.