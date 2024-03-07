لو عايز تعرف سعر السكر الحر في التموين كام بعد تعويم الجنيه ..اقرأ الكلام ده

سعر السكر الحر في التموين أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، على انخفاض اسعار السكر الحر داخل التموين، حيث أوضح أنه يمكن للمواطنين أن يقوموا بصرف كميات من السكر الحر بسعر منخفض عن الأسواق، بمعدل معين على كل بطاقة بحسب عدد الأفراد بها، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم كم عدد الكميات الإضافية للسكر الحر على التموين واسعارها.

سعر السكر الحر في التموين

أكد وزير التموين أن سعر السكر الحر وزن كيلو هو 27 جنيه، حيث أنه من المقرر أن يتم صرف كمية سكر بمعدل كيلو على البطاقة التموينية التي يكون عدد أفرادها 3 أفراد أو أقل، بينما تقوم البطاقة التموينية التي يكون عدد أفرادها 4 بصرف كمية سكر بمعدل 2 كيلو من السكر الحر بسعر 27 جنيه، والذي تم إنتاجه من البنجر والقصب.

سعر السكر في التموين

وبالنسبة لسعر سكر التكوين المدعم، فأكد على سعره الكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، كما أشار إلى إمكانية صرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد المتاح.

وجاءت هذه التصريحات أثناء افتتاح الوزير عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجى فى العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة “الجيزة ، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار ، السنبلاوين، العاشر من رمضان ، 15 مايو ، ابشواى ، طامية الصف، رأس غارب ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، المنيا، دسوق”.