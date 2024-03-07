رسميا الان.. تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة الجديدة وخطوات الاستعلام عن راتب التقاعد
يتساءل العديد من المواطنين في جميع محافظات العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، والتي كان من المقرر صرفها في بداية شهر مارس الجاري، ولكن كان أول أيام شهر مارس هو إجازة أسبوعية، لذا فقد تم الصرف يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من فبراير واستمر حتي يوم الأحد الموافق الثالث من شهر مارس 2024، كما يمكنك صرف الرواتب من ماكينات ATM، والبنوك، والصرافات التابعة لها في كافة المحافظات، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.
موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024
قامت وزارة المالية بتأكيد موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، وكذلك أيضًا تأكيد مقدار الزيادة الجديدة للمتقاعدين في جميع محافظات العراق، حيث يبلغ حوالي 1000 دينار، وذلك لمن يتقاضى أقل من 1000000 دينار، كما يمكنك الاستعلام عن موعد صرف الرواتب من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولًا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
- ثم يتم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
- ثم بعد ذلك يتم النقر على خانة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- وكذلك أيضًا يتم تسجيل كافة جميع المعلومات الشخصية الخاصة لاستكمال عملية التسجيل.
- ومن ثم في النهاية يتم النقر على زر الاستعلام.
هل يوجد زيادة على رواتب المتقاعدين في العراق؟
نعم قامت وزارة المالية العراقية بتطبيق الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين، وذلك في كافة محافظات العراق، ومن ثم تتمثل في الآتي:
- يصل راتب المتقاعد إلى خمسمائة الف دينار عراقي، وذلك بدلًا من ثلاثمائة ألف دينار عراقي، وذلك بعد الزيادة المطبقة.
- كما يصل أيضًا راتب المتقاعد إلى 600 ألف دينار عراقي، وذلك بدلًا من 500 ألف دينار.
- ومن ثم يصل راتب المتقاعد إلى 800 ألف دينار.
- وكذلك أيضًا وصل راتب المتقاعد الذي كان يتقاضى 750 ألف دينار عراقي، إلى 850 ألف دينار عراقي، وذلك بعد الزيادة المطبقة على الرواتب.