“فرصتك للتسجيل متضيعهاش” خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي

العديد من المواطنين يتساءلون عن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والاطلاع على موعد الصرف، وقد أعلن الأسبوع الماضي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الأسبوع عن منحة العمالة الغير منتظمة بمبلغ يصل 1000 جنيه كل شهر 2024 باعتباره جزء من مرسوم رئاسي بإنشاء صندوق طوارئ ، وتوفير شهادة أمان للتأمين على إصابات العمل والحياة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

يرغب العديد من المواطنين معرفة رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والتي يمكنهم التسجيل الكترونيًا من خلال رابط موقع وزارة القوى العاملة وذلك باتباع ما يلي:

في البداية يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر الانترنت.

قم بالنقر فوق خانة تسجيل الدخول، وادخل رقمك السري والرقم القومي.

إذا لم يكن لديك حساب اضغط فوق إنشاء حساب.

قم بملئ كافة البيانات المطلوبة في النموذج الذي أمامك، واضغط تسجيل دخول.

اختيار منحة العمالة غير المنتظمة من القائمة الرئيسية.

قم بقراءة الشروط والأحكام بدقة.

يتم ملء نموذج التسجيل الإلكتروني.

ثم يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة وتتضمن (صورة بطاقة الرقم القومي، صورة شهادة الميلاد، صورة إيصال كهرباء أو غاز حديث).

تقديم إثبات بحالة العمل مثل (شهادة من صاحب العمل، أو تقرير من النقابة).

النقر فوق خانة إرسال طلب التسجيل.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

وزارة القوى العاملة حددت مجموعة من المعايير يلزم توافرها في المواطن حتى يتمكن من الحصول على العمالة الغير منتظمة وهي: