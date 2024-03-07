“خبر يطمئن الجميع”.. تحديثات جديدة حول منحة العائلات المعوزة في تونس 2024

في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم وأثرها المباشر على الأوضاع المعيشية في دول عدة بما فيها تونس، انتشرت مؤخرًا أنباء حول احتمالية زيادة منحة العائلات المعوزة لعام 2024 كإجراء لمواجهة هذه التحديات، هذه المنحة، التي تمثل أحد أهم مكونات الدعم الاجتماعي من الدولة التونسية، تستهدف التخفيف من حدة الفقر ومساعدة المواطنين على تجاوز الصعوبات الحياتية.

بيان رسمي ينهي الجدل حول منحة العائلات المعوزة في تونس 2024

وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أصدرت بيانًا رسميًا توضح فيه موقفها من الشائعات المتداولة بشأن زيادة المنحة للعائلات المعوزة للعام القادم، في بيانها، نفت الوزارة جميع الأخبار المتعلقة بقرار الزيادة، مؤكدة أن تلك الأخبار لا تعكس الحقيقة وتستهدف فقط إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وأكدت الوزارة التزامها بدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والعمل بشكل دائم على تقييم وتحسين برامج الدعم الاجتماعي لتلبية الاحتياجات المستجدة للمجتمع التونسي.

المستندات لتقديم طلبات منحة العائلات المعوزة في تونس 2024

مع استمرار التحديات الاقتصادية، توفر تونس منحة للعائلات المعوزة بهدف دعم الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، للمرشحين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة، من الضروري تقديم مجموعة محددة من الوثائق لضمان عملية تقديم فعّالة وتقييم دقيق للأهلية:

وثيقة أساسية تُثبت الجنسية والهوية الشخصية للمتقدم ويجب أن تكون سارية المفعول. وثيقة رسمية تُؤكد إقامة المتقدم داخل الأراضي التونسية. أوراق توضح مقدار الدخل الشهري للمتقدم وأسرته، وتُبرهن على أن هذا الدخل لا يتجاوز الحد المحدد للاستحقاق. مستندات تُثبت أن المتقدم أو أي من أفراد أسرته لا يمتلكون أي عقارات أو مساكن خاصة. وثائق تُظهر عدم قيام المتقدم أو أفراد أسرته بأي عمليات بيع أو شراء تعادل 30 مرة الحد المعين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

شروط الاستحقاق لمنحة العائلات المعوزة في تونس 2024

في إطار سعيها لمجابهة الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للأسر في تونس، خاصة تلك التي تعاني من ضائقة مالية، وضعت الحكومة التونسية لعام 2024 مجموعة من الشروط للأهلية للحصول على منحة العائلات المعوزة، هذه المنحة، التي تأتي كجزء من جهود الدولة للحد من تأثيرات الوضع الاقتصادي العالمي، تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود لدعمها في مواجهة التحديات اليومية.