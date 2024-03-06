لأهلك وأحبابك: أجمل برقيات تهنئة رمضان 2024 شهر الخير والبركة

مع حلول شهر رمضان المبارك تزداد عمليات البحث عن برقيات تهنئة رمضان ليقوم المسلمين بتهنئة بعضهم البعض باقتراب رمضان بأجمل البرقيات، حيث ينتظر المسلمون شهر رمضان من عام لآخر حيث أن شهر رمضان الكريم سيوافق يوم الاثنين 11 مارس 2024 وهذا العام سيكون ثلاثون يومًا وفقًا للحسابات الفلكية التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية.

برقيات التهنئة لرمضان هذا العام 2024

توجد الكثير من رسائل التهنئة الخاصة برمضان والتي يبحث عنها الكثير ليهنئوا بعضهم البعض بحلول شهر رمضان المبارك وإليكم أفضل البرقيات والعبارات:

تقبل الله صيامك وقيامك.

كل عام وأسرتك بخير وأعاده الله عليك بالخير واليمن والبركات.

اللهم اجعل رمضان هذا العام بداية لأفراحنا ونهاية لأحزاننا وفرجًا لنا من كل ضيق.

اللهم بلغ قارئ الرسالة شهر رمضان وأعنه على طاعتك واجعل له من الجنة منزلًا.

أعاده الله علينا وعليكم باليمن والفضل والبركات.

مبارك عليكم الشهر الفضيل، ورزقكم الله الخير وأعانكم على الطاعة.

أتمنى لكم رمضان مبارك عامر بالخير والسعادة وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية.

أدام الله عليكم الخير وعساكم من عواد شهر الرحمة والغفران، رمضان كريم.

مبارك عليكم الشهر الكريم يا غوالي وكل عام وأنت بخير.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لكم جميعًا.

تقبل الله صيامكم وقيامكم، وجعلكم من الفائزين في هذا الشهر الكريم.

كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.

أتمنى لكم شهرًا مليئًا بالرحمة والمغفرة، وأن يكون بداية لأفراحكم ونهاية لأحزانكم، وفرجًا لكم من كل ضيق.

اللهم اجعله شهراً مباركاً يجمعنا على الخير والتسامح والسلام. رمضان كريم!

أدعية شهر رمضان الجميلة

هذا الشهر الكريم لا يخلو من الدعاء فهو شهر يعتبره المسلمون بمثابة الدواء للروح فهو يأتي كل عام حاملًا معه الخيرات، وهذا الشهر به ليلة من أعظم الليالي وهي ليلة القدر؛ والآن إليكم أفضل الأدعية التي يرددها الكثيرون في شهر رمضان:

اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صيام رمضان وتقبل منا التوبة في هذا الشهر المبارك.

بذلك نكون تعرفنا في مقالنا على أجمل عبارات تهنئة شهر رمضان المبارك التي يمكنك قولها لرفاقك وعائلتك.