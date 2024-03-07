لسه بنشوف ناس بتشتريها طريقة عمل عجينة القطايف في رمضان بدون سميد أو خميرة احلي من الجاهزة

تعتبر القطايف من أشهى الحلويات الشرقية التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي والمطبخ الشرقي تتميز القطايف بقوامها الهش والمقرمش وحشوتها اللذيذة، وتعتبر ويمكن تناولها في وجبات الإفطار أو السحور خلال شهر رمضان المبارك. وما يميز هذه الوصفة المميزة هو أنها يمكن تحضيرها بدون استخدام السميد أو الخميرة وهي وصفة سهلة التحضير وممتعة.

مكونات عمل عجينة القطايف

2 كوب ونصف من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من السكر

1 ملعقة كبيرة من النشا

1 كيس من البيكنج بودر

1 كيس من الفانيليا

2 كوب ونصف من الماء (أو مزيج من الماء والحليب)

زيت للقلي

شربات

الحشوة:مكسرات (حسب الرغبة)

1 ملعقة كبيرة من السكر البودرة

طريقة تحضير عجينة القطايف

الشربات:

في قدر على نار متوسطة، نضع كوبين من السكر وكوب ونصف من الماء. نتركه حتى يغلي، ثم نضيف رشة ملح الليمون. نخفض النار ونتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق. نرفع القدر من على النار ونتركه ليبرد.

العجينة:

في وعاء كبير، نخلط الدقيق، السكر، النشا، البيكنج بودر، والفانيليا. نضيف الماء تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى نحصل على عجينة سائلة ومتجانسة. نترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق.

التسوية:

نسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة. ندهن المقلاة بالقليل من الزيت. نسكب كمية قليلة من العجينة في المقلاة باستخدام مغرفة. نترك العجينة حتى تنضج وتصبح ثقوبها واضحة، ثم نقلبها على الوجه الآخر. نرفع القطايف من المقلاة ونضعها على فوطة ورقية.

الحشو:

نخلط المكسرات مع السكر البودرة. نضع كمية من الحشوة في وسط كل قطيفة. نغلق القطايف على شكل نصف دائرة أو مثلث.

القلي: