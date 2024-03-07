“كل حاجة موجودة بأرخص سعر” وزارة الزراعة تعلن أسعار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا 2024 في المحافظات

قامت وزارة الزراعة تعلن أسعار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا ويريد الكثير في معرفة الأسعار المتواجدة، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار السلع الغذائية في مبادرة خير مزارعنا لأهالينا لشهر مارس 2024، وهذه المبادرة تهدف الى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن التي توجد في الأسواق، ويتم بيع هذه المنتجات في منافذ وزارة الزراعة التي توجد في جميع محافظات مصر.

اسعار مبادرة خير مزارعنا لأهالينا

جاءت أسعار السلع الغذائية في مبادرة خير مزارعنا لأهالينا لشهر مارس 2024 على النحو التالي:

سعر الأرز 27.5 جنيه للكيلو.

كيلو السكر ثمنه 27 جنيه.

سعر كيلو الزيت 65 جنيه.

البطاطس بسعر 6 جنيهات للكيلو.

كيلو البرتقال سعره 15 جنيه.

المكرونة 10 جنيهات الوزن 400 جرام.

كيلو السمك البلطى 70 جنيه.

الدواجن بسعر 110 جنيهات للكيلو.

كيلو اللحوم البلدى 300 جنيه.

الخضروات والفواكه ستكون أسعارها منخفضة عن التي تتواجد في الأسواق.

مميزات مبادرة خير مزارعنا لأهالينا

مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تهدف الى توفير السلع بأسعار تناسب الجميع في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكانت من أهم مميزات هذه المبادرة ما يلي: