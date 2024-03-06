“بعد منافسة شرسة”.. طارق طه الفائز في توب شيف Top Chef الموسم السابع

في ليلة مشوقة ومثيرة، يترقب الجمهور تتويج الفائز بلقب توب شيف All Stars، لذا يبحث الجميع عن تفاصيل ومعلومات عن توب شيف، والمنافسة الشرسة التي حدثت اليوم الأربعاء 6 مارس بين 4 شيفات من مختلف الدول العربية، وذلك من خلال تقديمهم لأفضل الأطباق خلال الموسم، ثمر عنها الإعلان عن الفائر بهذا الموسم، ليتوج في نهاية الموسم الشيف الفلسطيني طارق طه بلقب الفائز في توب شيف Top Chef الموسم السابع.

من الفائز في توب شيف Top Chef الموسم السابع؟

تم تتويج الشيف طارق طه بلقب الفائز في توب شيف Top Chef الموسم السابع بعد مشاركته في تحدي يتألف من ثلاث جولات، حيث قدم طبقاً مرتبطًا بذكرى معينة وتمكن من التفوق على منافسه الشيف الجزائري محمد سي عبد القادر، كما استخدم طه أحدث التقنيات في رحلته للفوز بإعجاب لجنة التحكيم بطعامه ووصفاته المميزة.

الشيف طارق طه السيرة الذاتية

البيان التفاصيل الاسم الكامل طارق طه مكان الميلاد وُلِد الشيف طارق طه في الدولة الفلسطينية تاريخ الميلاد وُلِد خلال عام 1991 الجنسية يحمل الشيف طارق طه الجنسية العربية الفلسطينية المهنة شيف وطاه لمختلف المأكولات سبب تصدر الترند فوزه بلقب توب شيف في الموسم السابع

ثلاث تحديات في الحلقة النهائية

في الحلقة النهائية، شهدنا 3 تحديات مثيرة تستند إلى الذكريات، في التحدي الأول، تم اختبار الطهاة على ذكريات طفولتهم، حيث خرج الشيف جورج بسبب تقديمه لأسوأ طبق، وفي التحدي الثاني، تناولت الحلقة الذكرى الحزينة، وخرج من هذا التحدي المتسابق التونسي سليم الدويري.

أما في التحدي الثالث، فكان التنافس بين محمد سيف وطارق طه على تقديم طبق حلى مستوحى من ذكرى سعيدة، وانتهى بفوز الشيف طارق باللقب في الموسم السابع، وتلك التحديات جعلت هذا الموسم مميزًا بتنافس عدد من الشيفات السابقين الذين لم يحققوا الفوز في المواسم السابقة.

جوائز الفائز بلقب توب شيف الموسم السابع

تتضمن جوائز الشيف طارق الفائز بلقب نهائيات توب شيف الموسم السابع ما يلي: