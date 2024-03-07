النتيجة قربت..استعلام نتيجة وظائف البريد المصري بالرقم القومي/وظيفو بمرتب عالي

استعلام نتيجة وظائف البريد، يتصدر عنوان استعلام نتيجة وظائف البريد محركات البحث على مختلف مواقع الانترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلن البريد المصري في وقت سابق عن توفر بعض الوظائف الشاغرة التي يمكن التقديم لها، ولذلك يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة لمعرفة نتائج هذه الوظائف.

استعلام نتيجة وظائف البريد

يبحث العديد من المواطنين عن استعلام نتيجة وظائف البريد، وذلك بعدما تم الإعلان في وقت سابق عن توفر بعض الوظائف في البريد المصري، وتم تحديد آخر موعد للتقديم في يوم 15 فبراير الماضي، ولهذا السبب يبحث الكثير عن طريقة معرفة النتائج وذلك بعدما تم الانتهاء من مراجعة الطلبات وفرزها، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال عدة خطوات سهلة وهي كالتالي:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية على شبكة الانترنت.

ثانيا اختيار أيقونة استعلام.

ثالثا كتابة البيانات الشخصية للمتقدم وهي الرقم القومي ورقم تقديم الطلب.

رابعا الضغط على كلمة استعلام.

وأخيرا تظهر نتائج المسابقة وفي حالة القبول يتم تحديد موعد لعمل المقابلة الشخصية.

وظائف البريد المصري

أعلنت الحكومة المصرية عن توفر بعض الوظائف المتاحة في البريد المصري لجميع خريجي المؤهلات العليا مثل كلية الهندسة وكلية التجارة وكلية العلوم وكلية الحقوق وغيرها من المؤهلات التي تتناسب مع الوظائف الشاغرة، وعلى كل مهتم التقديم لأحد هذه الوظائف قبل نهاية الموعد المحدد وهو 15 فبراير الماضي، وهذه الوظائف كالتالي: