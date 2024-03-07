“ايه هي الحكاية” تفاصيل برنامج رامز جاب من الأخر خلال شهر رمضان 2024 ومواعيد العرض

بعد أن أعلن رامز جلال عن برنامجه الجديد الذي يقدمه كل عام في رمضان فبدأ البحث من قبل الكثير لمعرفة مواعيد عرض البرنامج رامز جاب من الاخر والذي ينتظره كثير من الجمهور، وما هي إلا أيام قليلة ويأتي شهر رمضان الكريم لذلك سنخبركم من خلال هذا المقال عن مواعيد عرض البرنامج فتابعونا.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الاخر

من المفترض أن برنامج رامز جاب من الآخر يتم عرضه في رمضان بعد أذان المغرب على قناة MBC مصر بعد الإفطار في السادسة مساءًا بتوقيت مصر، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويتم بث البرنامج في جميع الأيام من السبت الى الخميس ما عدا يوم الجمعة، تختلف مواعيد عرض البرنامج حسب القنوات التي تذاع عليها، وتكون كالتالي:

قناة MBC مصر بعد الإفطار مباشرةً، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر.

قناة MBC السعودية بعد الإفطار مباشرةً، الساعة 7 مساءً بتوقيت السعودية.

قناة ON Time Sports بعد الإفطار بـ ساعة واحدة، الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر.

قناة النهار بعد الإفطار بساعة ونصف في حوالي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر.

تفاصيل بوستر رامز جلال رمضان 2024

ظهرت صورة رامز جلال على بوستر عرض لبرنامج الذي يقدمه في رمضان بشعر ذو أطراف بيضاء ولون الجذور بنفسجي، وهو يجلس بداخل عربة من الخشب وفي جانبه كلب وفي يديه نعامتين واليد الأخرى فانوس، وسوف يتم تصوير البرنامج في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سوف يقدم البرنامج الفنان رامز جلال، ويستضيف عددًا من نجوم الفن وكرة القدم، كما يستعين رامز جلال في البرنامج بنعامتين وكلب، حيث يعد برنامج رامز جاب من الآخر من أشهر برامج المقالب في العالم العربي والذي يعرف بفقراته المضحكة والمخيفة في نفس الوقت.