المستحقين هيطيروا من السعادة.. 7 حالات استثنائية يصرف فيها مساعدات مالية لمستحقي تكافل وكرامة

تكافل وكرامة، يوجد الكثيرون من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الذي يقدم الدعم للمواطنين الفقراء والمحتاجين الذين ليس لديهم دخل كافي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحمل أعباء المعيشة، وبعد القانون الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ المصري منذ أيام قليلة ينتظر الكثيرون المنح والمساعدات الإضافية التي تم الاعلان عنها، وفي هذا المقال سنوضح لكم نصوص مواد القانون الجديد والحالات التي سيصرف لها منحة استثنائية.

تكافل وكرامة القانون الجديد القانون الجديد الخاص بمعاشات تكافل وكرامة والذي تم مناقشته في مجلس الشيوخ والموافقة عليه حدد الحالات التي سيتوقف صرف معاشات لها بسبب انتفاء شروط الاستحقاق، كما حدد حالات سيتم صرف مساعدات إضافية لها بسبب مواجهة ظروف اجتماعية طارئة، ويأتي هذا في إطار دعم الدولة للمحتاجين وتوفير حياة كريمة لهم وضمان وصول المساعدات لمستحقيها. مساعدات استثنائية تكافل وكرامة بالمادة 36 من القانون الجديد لمعاشات تكافل وكرامل، وضع المجلس عدة بنود خاصة بتقديم منح مادية كمساعدات استثنائية لبعض الحالات الاضطرارية، وسيتم صرف المساعدة في تلك الحالات دفعة واحدة أو على أقساط وبقرار من الوزير المختص بعد مراجعة الحالة وضوابط المساعدة، وفيما يلي نستعرض لكم حالات صرف مبلغ دعم إضافي : مصروفات الدراسة لكافة المراحل التعليمية.

مصروفات الزواج مرة واحدة.

مصروفات الولادة في المرة الأولى فقط.

إذا كان المستفيد ليس لديه تأمين صحي يمنح مساعدة لمصاريف العلاج من مرض مفاجيء.

حالات وفاة المقربين يتم منح مساعدة لمصاريف الجنازة.

ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من إعاقات يتم مساعدتهم بالأجهزة التعويضية.

أي حالة طارئة أخرى قد تواجهها الأسرة ويتم تقديم طلب للحصول على المساعدة ويتم الموافقة عليه أو رفضه بعد البحث.