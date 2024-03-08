أخبار مصر

المستحقين هيطيروا من السعادة.. 7 حالات استثنائية يصرف فيها مساعدات مالية لمستحقي تكافل وكرامة

Mahmoudمنذ 29 دقيقة
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تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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Mahmoudمنذ 29 دقيقة
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