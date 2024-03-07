“ادفع 60 ألف واستلم المفتاح” خطوات التسجيل في شقق الإسكان المتميز 2024 عبر صندوق الإسكان الاجتماعي

التسجيل في شقق الاسكان المتميز من المواضيع التي زاد البحث عنها من قبل كثير من المواطنين، حيث أن وزارة الإسكان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت يوم الأحد الماضي الموافق 3 مارس 2024 عن تلقي كافة طلبات حجز شقق الطرح التكميلي للإسكان المتميز في أسيوط والعبور الجديدتين بمساحات تصل إلى 93 مترًا، حيث يتم ذلك عن طريق بنك التعمير والاسكان بطريقة القرعة العلنية، وفي السطور القادمة نتعرف على ذلك.

التسجيل في شقق الإسكان المتميز

يتمكن المواطنين الراغبين بالتسجيل في شقق الاسكان المتميز بالتسجيل الكترونيًا في حالة توافر الشروط بهم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

النقر فوق ايقونة إنشاء حساب جديد.

ادخال كافة البيانات الشخصية اللازمة في الخانات المحددة.

من قائمة الوحدات يتم اختيار الوحدة السكنية التي تريدها.

يلزم دفع رسوم الحجز.

النقر على تقديم الطلب لاستكمال إجراءات التعاقد.

شروط التقديم في شقق الاسكان المتميز

هناك بعض الشروط يلزم توافرها ليتمكن المتقدم من التسجيل في شقق الاسكان المتميز وهي: