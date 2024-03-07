افرحوا يا معاشات..التأمينات الاجتماعية توضح متى يتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

متى يتم صرف العلاوات الخمسة، يتصدر سؤال متى يتم صرف العلاوات الخمسة عناوين محركات البحث على مختلف مواقع شبكة الانترنت خلال الساعات الماضية، حيث يهتم الكثير من المتقاعدين بمعرفة موعد صرف العلاوات الخمسة والتي يتم اعتبارها دعم مادي يساعدهم في تدبر أمور حياتهم وخاصة بعد غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة، كما يتساءل الكثير عن الفئات المستحقة لهذه العلاوات الخمسة.

متى يتم صرف العلاوات الخمسة

يعتبر متى يتم صرف العلاوات الخمسة من أكثر الأمور التي يتداولها العديد من المواطنين فيما بينهم، حيث تعمل التأمينات على توفير جميع حقوق المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم لمساعدتهم في تحسين أمور المعيشة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وقد حددت وزارة المالية موعد صرف العلاوات الخمسة، وسيتم تقسيم العلاوات على أربع دفعات، الدفعة الأولى في سبتمبر 2023، بينما تم صرف الدفعة الثانية في ديسمبر 2023، وسيتم صرف الدفعة الثالثة في مارس من العام الحالي 2024، وسيتم صرف الدفعة الأخيرة في ديسمبر من العام الحالي 2024.

الفئات المستحقة للعلاوات الخمسة

تعتبر العلاوات الخمسة واحدة من أهم المواضيع التي تهم مستحقي المعاشات في الوقت الحالي، ويبحث العديد من الناس عن الفئات المستحقة للحصول على العلاوات الخمسة التي حددتها وزارة المالية، وهذه الفئات كالتالي: