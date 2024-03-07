“الكل مستني يوم القبض” جدول زيادة مرتبات شهر مارس 2024 بعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة وصرف حافز جديد

ارتفعت نسبة البحث خلال محركات جوجل من قبل الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي عن جدول زيادة مرتبات شهر مارس وموعد صرفها، وذلك كان بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء المصري حيث وافق على رفع مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك العاملين في الهيئات الاقتصادية والحكومية والجهاز الإداري للدولة، حيث تضاف الزيادة لمرتباتهم ابتداءًا من شهر مارس 2024.

جدول زيادة مرتبات شهر مارس

ونتعرف فيما يلي على جدول زيادة مرتبات شهر مارس و نسبة الحد الأدنى للمرتبات وفقًا للدرجة الوظيفية التي يتواجد بها الموظفين سواء في القطاع الحكومي او الجهاز الإداري للدولة، والذي جاء على النحو التالي:

مرتب الدرجة الممتازة يكون الحد الادنى 12 ألف جنيه.

الحد الادنى الدرجة العالية حوالي 10 آلاف جنيه.

درجة المدير العام يكون الحد الادنى 9 آلاف جنيه.

أما الدرجة الأولى تحصل على 7500 جنيه.

الدرجة الثانية حوالي 7 آلاف جنيه.

الدرجة الثالثة تحصل على 6750 جنيه.

الدرجة الرابعة تتقاضى 6500 جنيه.

تحصل الدرجة الخامسة 6250 جنيهًا.

الدرجة السادسة الحد الادنى 6 آلاف جنيه.

صرف حافز تكميلي مع مرتبات شهر مارس

نص مشروع القرار على أنه ابتداءًا من 1 مارس 2024، سوف يتم تعديل الحد الأدنى لقيمة الأجر بشكل كلي والوارد في المادة الأولي من القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، حيث خضع هذا القرار للكثير من التعديلات، والتي كان آخر تعديل له هو ما جاء في القرار رقم 4220 لعام 2023، كما أن مشروع القرار نص على أنه بداية من أول مارس العامل الموظف يستحق حافز تكميلي.