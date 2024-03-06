ما هي شروط استقدام عاملة منزلية في السعودية وكيفية الحصول على التأشيرة؟

تعتبر خدمة استقدام عاملة منزلية في السعودية واحدة من الخدمات الهامة التي يحتاج إليها عدد كبير من المواطنين، والتي تقدمها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الداخلية، تبعًا لعدد من الشروط والضوابط المطلوبة لذلك، كما يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة، ومن خلال هذه السطور نوضح أبرز التفاصيل في هذا الصدد.

شروط استقدام عاملة منزلية في السعودية

لكي يتم اعتماد قرار استقدام عاملة منزلية في السعودية من جانب أحد المواطنين، لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط المطلوبة لذلك، والتي تتمثل فيما يلي:

من الضروري ألا يكون هناك أي مخالفات قانونية على الفرد المتقدم.

يجب أن يحصل مقدم الطلب على حساب مفعل على منصة أبشر الإلكترونية.

من الضروري ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الموافقة عن 24 عام.

يشترط تقديم ما يثبت حصول مقدم الطلب على دخل شهري، والذي يجب ألا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

أن يتم دفع رسوم تأشيرة العمالة المنزلية التي حددتها الجهات الرسمية.

كيفية استخراج تأشيرة عاملة منزلية

لكي يتم استقدام عاملة منزلية في السعودية لابد من استخراج تأشيرة العمالة المنزلية، ويتم ذلك عن طريق إتباع ما يلي: