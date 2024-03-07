إطلاق الخدمة الإلكترونية لتقديم طلبات قروض الإسكان من قبل وزارة الإعمار والإسكان

في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى خدماتها ودعم أصحاب الدخل المحدود، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن افتتاح باب التقديم الإلكتروني لقروض الإسكان، هذه المبادرة، التي يقدمها صندوق الإسكان، تأتي كجزء من الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تخصيص أيام محددة لكل محافظة لتقديم الطلبات، مما يضمن عدالة الفرص وتنظيم العملية.

خطوات وطريقة التقديم على قروض صندوق الإسكان الإلكترونية

تفتح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الباب أمام المتقدمين لإرسال طلباتهم إلكترونيًا، مع تحديد 24 ساعة كفترة متاحة للتقديم لكل محافظة، خلال هذه الفترة، سيتم استقبال جميع الطلبات وتقييمها بناءً على معايير محددة لتحديد الأكثر استحقاقًا، العدد النهائي للمقترضين المقبولين سيعتمد على الميزانية المخصصة لكل محافظة.

التقديم خلال 24 ساعة لليوم المخصص لكل محافظة. قبول الطلبات واختيار المقترضين وفق آلية جديدة للمفاضلة. تعتمد الأعداد المقبولة على المبالغ المالية المتاحة لكل محافظة.

شروط الأهلية لتقديم قروض الإسكان

للاستفادة من هذه الخدمة، يجب أن يلتزم المتقدمون بمجموعة من الشروط الأساسية، وهي:

يجب أن يكون المتقدم من المقيمين داخل الأراضي العراقية.

تستهدف القروض أصحاب الدخل المحدود لدعمهم في تأمين مسكن مناسب.

لا يجوز للمتقدمين الذين حصلوا على قروض إسكان سابقة الاستفادة من هذه الفرصة.

يجب أن يكون المتقدم متزوجًا ولديه أولاد لضمان توجيه الدعم للأسر التي تحتاجه بشكل فعلي.

نقاط المفاضلة في التقديم قروض الإسكان

لضمان عدالة العملية، تعتمد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة على مجموعة من المعايير في المفاضلة بين المتقدمين، تشمل موقع ونوع العقار، الحالة الاجتماعية للمتقدم، عدد الأولاد تحت سن 18، ووضع ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى التحقق من عدم الاستفادة السابقة من قروض الإسكان.

موقع ونوع البناء. الحالة الاجتماعية للمتقدم. عدد الأولاد دون سن 18. الحالة الخاصة لذوي الاحتياجات. التحقق من عدم الاستفادة السابقة من قروض للزوج/الزوجة.

معلومات إضافية والإعلان عن النتائج

تُعلن أسماء المقترضين المقبولين عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان، وسيتم إخطارهم بمواعيد مراجعة اللجان الطبية لإتمام الإجراءات، للحصول على المزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع الوزارة عبر الرقم الموحد أو زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان.