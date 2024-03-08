شوف اسمك هينزله كام بعد الزيادة..استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر مارس 2024

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، يبحث الكثير من المواطنين عن استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة معاشات تكافل وكرامة، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بالإضافة إلى موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

يعتبر استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي من أكثر المواضيع التي يتداولها العديد من مستحقي المعاشات في الآونة الأخيرة، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لموقع وزارة التضامن الاجتماعي على شبكة الانترنت.

ثانيا كتابة الرقم القومي لصاحب المعاش.

وبعد ذلك يتم ظهور نوع بطاقة الدعم النقدي وحالة البطاقة سواء أكانت البطاقة سارية أو متجمدة أو تم إيقافها، كما يمكن الاستعلام عن سبب رفض البطاقة أو عمل شكوى من خلال الموقع.