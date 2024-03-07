هتشتغل كام ساعة.. مواعيد العمل في شهر رمضان 2024 لجميع موظفين الحكومة والخاص

مع إقتراب شهر رمضان المبارك يبحث العديد من الموظفين بكافة المحافظات عن مواعيد العمل في شهر رمضان 2024، حيث تختلف مواعيد العمل في شهر رمضان عن مواعيد العمل في الأيام الأخرى طوال العام، وذلك بسبب الالتزام بمواعيد الإفطار وزحمة المواصلات، حيث صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تقليل مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك، ومن ثم يقدم مجلس الوزراء كافة التهاني للشعب المصري، ولكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بمناسبة إقتراب حلول الشهر الكريم، حيث داعيا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها الخير واليمن والبركات.

مواعيد العمل في شهر رمضان 2024

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في يوم الأربعاء السادس من مارس 2024، بأن مواعيد العمل في شهر رمضان 2024، ومن ثم لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا، ومن ثم سيعمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة لمدة خمس ساعات وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد العمل في شهر رمضان 2024 بالقطاع الخاص

لم يتطرق قانون العمل لسنة 2003 إلى تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، ومن ثم يتم تحديد ذلك مع المسئولين وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، وذلك بما يحقق مصلحة أطراف العملية الإنتاجية ومن ثم منشأة العمل، وأيضًا صاحب المنشأة، وكذلك العامل، ولكن يتم الإتفاق بين جميع الأطراف داخل المنشآت على تخفيض عدد ساعات العمل، وذلك من 8 ساعات يوميًا إلى 7 ساعات، ومن ثم خلال شهر رمضان المبارك للتيسير على العاملين، حيث يبدأ العمل، بمواعيد شهر رمضان بداية من يوم الإثنين القادم، في أول أيام الشهر الكريم، وذلك لمدة ثلاثين يومًا.