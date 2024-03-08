لمحبي الأيفون.. اشتري هاتف شبيه للأيفون بسعر أقل من 4000 جنيه

يمكنكم الان شراء هاتف بمواصفات قياسية وسعر رائع من شركة تكنو التي قامت مؤخرا بإصدار هاتف جديد يشبه أجهزة الآيفون ويتمتع بشكل جذاب وأداء قوي، وتم طرح الهاتف ونوعه spark 20C مؤخرا في الأسواق الهندية، وأعرب الكثيرون عن إعجابهم بالهاتف وكفاءته مقارنة بسعره، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات ومميزات هاتف spark 20C وسعره بالدولار والجنيه المصري.

مواصفات هاتف Spark 20C

تفاجيء الكثيرون من المهتمين بالأجهزة الذكية بنزول هاتف جديد يحمل مواصفات جيدة وسعره أقل من إمكانياته التي أعلنت عنها الشركة المنتجة تكنو، وسنستعرض لكم فيما يلي مواصفات هاتف Spark 20C :

حجم الشاشة 6.6 بوصة ونوعها LCD وتعمل بدقة بلس HD، وبذلك توفر صورة نقية واضحة بسطوع عالي.

الكاميرا الأساسية للهاتف تبلغ دقتها 50 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فدقتها تبلغ 8 ميجا بكسل.

يعمل الهاتف بمعالج نوعه Media Tek Helio G36 وهو معالج قوي يضمن أداء الهاتف لمهامه بكفاءة.

نظام تشغيل الهاتف اندرويد 13 ويعد ذلك مستوى متطور من التشغيل بالنسبة لاسم الهاتف وسعره.

البطارية عمرها طويل حيث أن سعتها تبلغ 5000 مللي امبير، كما أنها تدعم خاصية الشحن السريع.

تصل مساحة رامات الهاتف الى 8 جيجا بايت، أما مساحة التخزين فتبلغ 128 جيجا بايت.

جانب الهاتف يحتوي على ماسح للبصمة لحماية وأمان الهاتف وكذلك يوفر بصمة الوجه.

يتميز الهاتف بصوته العالي والنقي لاحتواءه على تقنية DTS واستيريو صوت.

سعر هاتف Spark 20C

هاتف Spark 20C متوافر بالأسواق بألوان متعددة وجذابة، وهي الأبيض والجولد والأسود والأخضر، يبلغ سعر الهاتف في متاجر الهواتف الذكية والمواقع المتخصصة لبيع المنتج 109 دولار أمريكي وهو ما يعادل 4000 جنيه مصري تقريبا