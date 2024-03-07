رمضان 2024: أسرار الفتة المصرية بالخل والثوم في 3 خطوات فقط!

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبحث الكثير من ربات المنزل عن أفضل الوصفات التي يمكن تحضيرها أول يوم على مائدة رمضان، ذلك الأمر يسبب حيرة وقلق خاصة في ظل وجود العديد من الوصفات، تعتبر أكثر وصفة يمكن تحضيرها بكل سهولة وطعمها ولا اروع هي الفتة المصرية بالثوم والخل من أكثر الوصفات الشهية وتتميز بمذاقها الطيب، بالإضافة إلى أنها من الأطباق الأساسية التي يتم إعدادها في التجمعات العائلية والمناسبات الخاصة، خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة ومكوناتها ليست كثيرة، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم لسفرة رمضان 2024 بأقل التكلفة.

طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم لسفرة رمضان 2024

ترغب أي ربة منزل في اختيار وجبة سهلة ولا تتطلب وقت كبير في سفرة أول يوم في رمضان، لكي توفر عليها مجهود ووقت، لذلك لا نجد أفضل من من الفتة لتحضيرها في سفرة رمضان المبارك، تعتبر الطريقة التقليدية في تحضيرها هي الأفضل، للتعرف عليها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

نصف كيلو من أرز مصري.

ملعقة من السمن البلدي.

ملعقة من زيت النباتي أو زيت الزيتون.

ملعقة من الملح.

كوب من الماء المغلي.

كوب مرق اللحم مسلوق.

6 أرغفة من العيش المصري.

2 كيلو اللحم الضاني.

قطعتين من المستكة.

ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

ورقتين من لورا.

¼ ملعقة من الحبهان المطحون.

¼ ملعقة من السكر.

½ ملعقة فلفل أسود.

ملعقة من ملح.

فصين من الثوم المهروس.

بصلة حجمها متوسط، مقطعه إلى قطع صغيرة.

جزرة حجمها متوسط.

100 جرام طماطم مقطعه.

½ كوب كرفس أخضر، مقطع إلى قطع صغيرة.

ماء مغلي.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

¼ كوب من الخل الأبيض.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من الزيت النباتي.

كوبين من عصير الطماطم.

ملعقتين من صلصة الطماطم الجاهزة.

ملعقة من 7 بهارات.

ثلاث أكواب مرقة اللحم مسلوقة.

خطوات التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه السمن البلدي، يسخن جيدا، ثم نضيف المستكة، نقلب جميع المكونات حتى تصبح تذوب.

نقطع اللحم إلى قطع متساوية، نضعها إلى السمن، ثم نقلبها حتى يكون لونها بني.

نضع البصل، الجزر، الطماطم، الكرفس، الثوم، نستمر في تقليب المكونات جيدا.

نضيف الماء المغلي إلى المزيج، نزيل الرغوة التي على السطح.

عندما تصل المرقة إلى درجة الغليان، نغطي الوعاء لمدة 60 دقيقة، مع تزويدها بالماء كل ربع ساعة.

نرفع اللحم من الوعاء، نصفيها جيدا، ثم نغطيها، نتركها جانبا.

طريقة تحضير العيش والأرز:

نحضر وعاء، نضيف إليه الزيت، الزبدة، ثم نضع الأرز، نقلبه لمدة ثلاث دقائق.

نضيف إليه الماء المغلي، مرقة اللحم، الملح، يترك حتى يغلي.

نغطي الوعاء، نقلل النار، نتركه لمدة ربع ساعة حتى يصل إلى النضج.

نقطع الخبز إلى قطع صغيرة.

نحضر صينية، نضع بها قطع العيش، نضعها في الفرن حتى تتحمص.

طريقة تحضير صلصة الطماطم بالخل والثوم

نسخن الزبدة والزيت في وعاء ملائم.

نضع الثوم، نستمر في تقليب المكونات، ثم نضع الخل.

نضع ½ كمية الثوم والخل في إناء آخر، يترك جانبا.

نضع عصير الطماطم إلى صلصة الطماطم، ثم نضع الملح، الفلفل الأسود، السبع بهارات، نقلب جميع المكونات جيدا.

نسكب مرقة اللحم المسلوق، ثم نهدأ النار، نترك المزيج على النار لمدة عشرة دقائق.

في إناء آخر، نضيف كوبان من مرق اللحم، ثم نضع الثوم، الخل، نضيف الملح، الفلفل الأسود، البهارات، نستمر في تقليب المكونات، ثم نقلل النار.

طريقة تطبيق الفتة المصرية باللحمة