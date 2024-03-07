تهانينا لقد ربحت.. موعد سحب 100 ألف دولار في مسابقة الحلم 2024

تعتبر مسابقة الحلم واحدة من المسابقات الشهيرة في الوطن العربي التي تثير اهتمام الكثير من الأشخاص الذين يسعون لمعرفة كيفية المشاركة فيها، حيث تقدم هذه المسابقة جائزة كبيرة قادرة على تحقيق حلم أي شخص، وتعد هذه المسابقة واحدة من أكثر المسابقات قيمة وشهرة في جميع البلدان العربية، حيث تتميز بجائزتها التي لا يمكن لأي برنامج مسابقات آخر أن يقدمها، ويشارك فيها عدد كبير من الأشخاص من مختلف البلدان والثقافات الذين يرون في الفوز في هذه المسابقة فرصة لتحقيق أحلامهم، ويقدمها المذيع الشهير مصطفى الآغا الذي يتمتع بأسلوب فريد وله جمهور كبير من المتابعين، وتستعد المسابقة للسحب الثاني في عام 2024، حيث يبلغ قيمته 100 ألف دولار أمريكي ويتم سحبه في الأول من كل شهر ميلادي.

موعد سحب 100 ألف دولار في مسابقة الحلم 2024

أوضحت إدارة مسابقة الحلم أن السحب الثاني لجائزة المليون دولار سيكون يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، وسيتم الكشف عن الفائز بالجائزة من خلال برنامج “صدى الملاعب” الذي يُقدمه المذيع الشهير مصطفى الآغا على شاشة mbc في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

حتى تكون الرابح القادم في السحب القادم لمسابقة الحلم، يجب أولا الإنضمام إلى المسابقة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى رقم الإشتراك الخاص ببلدك.

ثم النقر علي خانة ” إرسال.

سوف تتلقى رسالة ترحيبية تحتوي على تفاصيل الإشتراك.

بعد ذلك، سيتم إرسال رسائل يومية تحتوي على أسئلة، وبهذا ستكون قد أكملت عملية التسجيل.

طريقة الإشتراك في السحب الحصري بمسابقة الحلم عبر التطبيق

أعلنت إدارة برنامج مسابقة الحلم عن سحب حصري بقيمة 5000 دولار أمريكي يتم إجراؤه كل أسبوع يوم السبت عبر تطبيق مسابقة الحلم، ويمكن المشاركة فيه من خلال إتباع الإرشادات التالية:

في البداية، عليك تحميل تطبيق مسابقة الحلم علي هاتفك المجمول.

ثم تقوم بتثبيت التطبيق

ثم إنشاء حساب خاص للمستخدم في التطبيق، عن طريق الدخول بحساب جوجل أو الفيس بوك.

ومن خلال تلك الخطوات يمكنك الإشتراك في السحب الأسبوعي.

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم 2024

يجب أن توفر الشروط التالية حتي يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم 2024، وهي كالتالي