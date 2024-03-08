بقرار فضيلة الإمام الأكبر ..صرف منحة شيخ الأزهر للعاملين بالمشيخة والقطاعات المختلفة بمناسبة الشهر المبارك..شوف الحقيقة

صرف منحة شيخ الأزهر للعاملين بالمشيخة، الأزهر الشريف هو صرح كبير يحمل قيمة كبيرة وقوية في العالم، ولهذا فإن هناك بعض المواطنين الذين يهتمون لأخبار الأزهر عند حدوث أي جديد، فلهذا سنعرض لكم أخر الأخبار التي تخص الأزهر الشريف وهو صرف منحة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لجميع العاملين في المشيخة، وهذا الأمر نظرًا للعديد من الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة.

صرف منحة شيخ الأزهر للعاملين بالمشيخة

قرر الدكتور أحمد الطيب وهو شيخ الأزهر بتوفير العديد من المنح التي تُعد مكافأت للعديد من العاملين بصرف الأزهر الشريف، حيث أن الأزهر الشريف دائمًا ما يقوم بتقدير جميع أنواع الجهود المبذولة التي يقوم بها أعضاؤه ومشايخه، ولهذا يتم صرف المكافأت الخاصة بهم دائمًا وهذا تقديرًا لهم، وخاصةً في الفترة الأخيرة، حيث أن الفترة الأخيرة كان بها مجهود كبير وتحقيق لنجاحات كثيرة، فهذه المنحة من الطبيعي أن يتم صرفها كل عام لجميع الموطفين داخل المشيخة وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان المُبارك، ولكن قد قام شيخ الأزهر بتوفير تلك المنحة التي تختلف عن غيرها، وهذا لمساعدة العاملين على الظروف التي تحيط بهم وأيضًا لتشجيعهم.

منحة شيخ الأزهر

يتساءل العديد من المواطنين وأيضًا العاملين بالمشيخة عن مقدار المنحة أو المكافأة التي قد قام شيخ الأزهر بمنحها لهم، فقد كانت تلك المنحة من قبل تصل إلى 500 جنيه، ولكن في هذا العام قد تم الإتفاق على أن المنحة ستصل إلى 1500 جنيه، وهذا نظرًا للعديد من التغيرات التي قد حدثت في الفترات الأخيرة بخصوص الظروف المحيطة.