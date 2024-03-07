وداعاً للأسعار الباهظة! هاتف بكاميرا ٦٤ ميجا بيكسل بأقل من ٧٠٠٠ جنيه مصري!

بعد الارتفاع الكبير الذي شهدتها عالم الهواتف الذكية أصبح شراء هاتف جديد شيئاً صعبا عند الكثير، ولكن تفاجئ الكثير بخبر جديد لهاتف blaze curve من شركة lava بإصدار هاتف ذكي ذات مواصفات جيدة وأسعار تنافسية، لذا سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، هبوط جديد في الأسعار أحدث موبايل قوي بكاميرا ٦٤ ميجا بيكسل تحت ٧٠٠٠ جنيه مصري.

مواصفات هاتف blaze curve

يشتمل هاتف blaze curve على العديد من المواصفات الرائعة التي جعلت الكثير يرغب في اقتنائه منها ما يلي:

اسم الهاتف Blaze curve نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة 6,6 بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز قوة سطوع الشاشة ٨٠٠ شمعة نوع المعالج MediaTek Dimensity 7050 الرامات ٨ جيجا بايت سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير سعة التخزين الداخلية ١٢٨،٢٥٦ جيجا بايت نظام التشغيل اندرويد ١٤،١٥ عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ٦٤ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل

مميزات هاتف blaze curve

أخذت الأقوال تتناثر حول المميزات الرائعة التي يحتوي عليها ذلك الهاتف والتي منها ما يلي:

كما يتميز أيضاً ذلك الهاتف بأنه يحتوي على شاشة كبيرة نسبياً تمكنك من الحصول على مشاهدة ممتعة.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يأتي بشكل عصري وأنيق وألوان مختلفة وعديدة لتتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما أنه يدعم ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً ويمكنك تحميل أكبر الملفات.

وأيضا يختوي على كاميرا أمامية وخلفية في غاية الجودة والدقة، تمكنك من الحصول على صورة نقية وجميلة.

وأيضا يحتوي على سماعات استريو نقية وذات صوت مسموع واضح.

وأيضا يدعم ذلك الهاتف معالج قوي ومعدل ترميز رائع للتنقل بين الصفحات بكل سهولة.

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