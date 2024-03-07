“إعلان هام من هيئة رعاية ذوي الإعاقة”.. اسماء المعين المشمولين بإجراءات الفحص الطبي

في خطوة تعكس التزامها بدعم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أعلنت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أسماء المستفيدين المشمولين بالفحص الطبي في محافظة النجف الأشرف، هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن تطبيقات قانون رقم 38 لسنة 2013، يهدف إلى تقييم الأهلية للحصول على راتب المعين المتفرغ لأكثر من 500 متقدم عبر منصة أور الإلكترونية.

اسماء المعين المشمولين باجراءات الفحص الطبي

ذكرت الحقوقية ذكرى عبد الرحيم، رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة، أن المواطنين الذين تقدموا إلكترونيًا عبر منصة أور مدعوون لمراجعة قسم الهيئة في النجف الأشرف، يبدأ استقبال المتقدمين ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 2024/3/6، حيث سيتم إحالتهم إلى اللجان الطبية المختصة لإجراء الفحص الطبي وتحديد شمولهم بالراتب المعين المتفرغ من عدمه.

يجب على المتقدمين زيارة قسم هيئة رعاية ذوي الإعاقة في النجف الأشرف.

سيتم تحويل المتقدمين إلى اللجان الطبية المختصة للفحص.

تحديد الأهلية للحصول على راتب المعين المتفرغ.

توجيهات هامة للمراجعين للجان الطبية في النجف الأشرف

في إطار استمرار العمل على تقديم الدعم لذوي الإعاقة، تؤكد هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للمراجعة لضمان سلاسة إجراءات الفحص الطبي، وتشير الهيئة إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن أسماء المحالين إلى اللجان الطبية في باقي المحافظات، داعية جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات التالية: