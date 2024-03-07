حيلة هتخلصك من تعب تنظيف الشرشوبة كل شوية! طريقة رهيبة هتخليها زي الجديدة في 5 دقائق بس!

يوجد العديد من الأمهات يرغبون في معرفة وصفه لتنظيف الشرشوبة القديمة لأنها تعد واحدة من أكثر الأدوات التي تستهلك الماء والصابون والوقت في تنظيفها تحديدًا إذا كانت متسخة بالسكر أو الزيت أو العسل ومن المتعارف عليه يوجد هناك خطوات سهلة وبسيطة لكى تنظفها دون أن تحتاج إلى غسلها أو فركها بالفرشاة سوف نوضح لك في هذا التقرير الطريقة التي يجب أن تستخدميها سوف نذكرها في السطور التالية.

خطوات تنظيف الشرشوبة وعودتها حديثة

سوف نوضح في هذا التقرير طريقة تنظيف الشرشوبة وعودتها جديدة في الخطوات التالية:

عند الإنتهاء من استخدام الشرشوبة املئيها بالماء الساخن ونضع فيها ملعقة كبيرة من الليمون والخل.

قومي بتركها لمدة 15 دقيقة على الأقل ثم اخرجيها من الماء والخل والليمون.

سوف تلاحظين بعد ذلك أن الشرشوبة أصبحت نظيفة ولامعة دون أي بقايا سكر أو عسل أو زيت.

قومي بتجفيف الشرشوبه بقطعة قماش نظيفة واحفظيها في مكان جاف ومظلم.

من المتعارف عليه هذه الطريقة توفر الوقت والماء والصابون وتساعدك في الحفاظ على نظافة ولمعان الشرشوبة كما تمنع الصدأ أو البكتيريا الموجودة عليها.

خطوات تنظيف المطبخ

سوف نوضح في هذا التقرير خطوات تنظيف المطبخ عن طريق اتباع الخطوات التالية: