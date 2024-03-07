بوابة حجز العملات الأجنبية بقيمة 4000 دولار متاحة الآن.. إليكم خطوات وشروط التسجيل

أعلن البنك المركزي الليبي مؤخراً عن تنشيط رابط منصة حجز العملات الأجنبية للأفراد بقيمة 4000 دولار، حيث يمكن من خلال هذا الرابط إجراءات الحجز على صرف العملات الأجنبية والحصول على 4000 دولار بدون الحاجة لزيارة البنك المركزي الليبي، وفي هذا المقال سنتطرق إلى خطوات التسجيل على رابط حجز العملات الأجنبية مع الشروط الأساسية للتسجيل، وإليكم التفاصيل.

بوابة حجز العملات الأجنبية بقيمة 4000 دولار متاحة الآن!

يمكن لجميع المواطنين الليبيين الآن، سواء كانوا مقيمين في البلاد أو خارجها، حجز صرف 4000 دولار بكل سهولة وبشكل إلكتروني عبر الدخول إلى منظومة الأغراض الشخصية لدى مصرف ليبيا واتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى موقع حجز العملات الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك إدخال جميع المعلومات المطلوبة في نموذج طلب الحجز

يذكر أنه يجب التأكد من صحة جميع البيانات قبل تأكيد الطلب، وستتم متابعة حالة الطلب من خلال النظام، علماً أنه سيتم معالجة الطلبات وفقاً لترتيب الأولوية، وسيتم خصم المبلغ وشحن العملة تلقائياً بعد التدقيق.

إليكم الشروط لحجز العملات الأجنبية للأفراد في ليبيا

بمجرد أن تم تفعيل منظومة الأغراض الشخصية للحجز الإلكتروني على العملات الأجنبية للأفراد، نشر مصرف ليبيا المركزي شروط الحجز وجاءت على النحو التالي:

يجب ألا يتجاوز المبلغ المطلوب 4000 دولار لكل مصرف سقف محدد لعدد الطلبات يومياً يجب أن يتطابق حسابك البنكي مع بياناتك الشخصية يجب وجود حساب بنكي خاص بالمستفيد يجب أن يحتوي الحساب البنكي الخاص بالمستفيد على رصيد كافٍ لشراء عملة الدولار يجب أن يكون الحساب البنكي خالياً من أي تقييد يمنع إتمام عملية التحويل المصرفي للأموال

يذكر أن طلبات حجز العملة الأجنبية متاحة اعتباراً من الساعة 8:30 صباحاً من يوم الأحد 4 فبراير 2024.