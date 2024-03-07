نزلها بصيغة pdf…رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من خلال موقع مظلتي mizalati بالشروط والخطوات

تصدرت أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث إنه خلال الفترة الماضية قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة العراقية منحه لبعض فئات المجتمع محدودي الدخل، من أجل إعانتهم على غلاء المعيشة الذي يضرب كافة البلاد العربية، لذلك تنتظر كافة المتقدمين الراغبين في الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية صدور الوجبة الأخيرة لمعرفة استحقاقهم في الحصول على المنحة، لذلك نوضح لكم خلال موقعنا الإخباري والبديل رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

نتيجة لتزايد معدلات البحث من قبل المتقدمين عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، لذلك أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية حتى يسهل الاستعلام عن أسماء المستحقين في برنامج الرعاية الاجتماعية إلكترونيا، وذلك بإجراء هذه الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من هنا . أو من خلال منصة مظلتي من هنا . ثم قم بالنقر على أيقونة الرعاية الاجتماعية. قم بتحديد قائمة المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية. ثم قم بتدوين البيانات الشخصية المطلوبة عبر الرابط الإلكتروني. انتظر لحظات حتى تظهر أمامك قائمة بالأسماء، التي تتضمن أسماء المستفيدين من الخدمة.

ما هي شروط استحقاق منحة الرعاية العراقية 2024؟

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أبرز الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدم لاستحقاق المنحة، وهذه البنود تتمثل في التالي: