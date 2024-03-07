مفيش داعي للكريمات الغالية! وصفة سحرية للتخلص من اسمرار اليدين في أقل وقت ممكن!

يوجد العديد من السيدات يرغبن في معرفة وصفه للتخلص من إسمرار اليدين حيث تعد طرق التخلص من إسمرار اليدين بالمواد الطبيعيه من أبرز ما تبحث عنه كل امرأة، كما تعتبر اليدين من أبرز أجزاء جسم الإنسان و أكثرها ظهورًا، ومن المتعارف عليه اليدين معرضة لأشعة الشمس والعديد من العوامل الجوية التي تؤثر على لونها الطبيعي فهذا يؤدي إلى تحول لونها إلى اللون الداكن وهو أمر محرج لعديد من النساء لذلك كثرة عملية البحث على جوجل عن وصفة طبيعية في التخلص من اسمرار اليدين وتكون كحل بديل عن استخدام الكريمات التي تشمل المواد الكيماوية، حيث تأتي بنتائج عكسية لذلك نتابع في هذا المقال أهم الوصفات التي تقضي على اسمرار اليدين.

خطوات التخلص من اسمرار اليدين

من خلال السطور التالية يمكنكِ التخلص من مشاكل اسمرار اليدين ببساطة بدون إهدار العديد من الأموال.

أولاً وصفة الليمون والكركم

يضم الكركم على مواد مضاد للأكسدة فضلًا عن خصائصه في تهدئة الالتهابات، كما يساعد على إنعاش البشرة والقضاء على البقع الداكنة ، حيث يمكنكِ تطبيق هذه الخلطة التالية مرتين أسبوعيًا لكي تصلي لأحسن نتيجة ممكنة:

قومي بأخذ ملعقة كبيرة من الكركم وقومي بإضافة قطرات من عصير الليمون أو يمكنكِ إضافة عصير الخيار.

ضعى ملعقة صغيرة من العسل الأبيض لكي تتجنب الجفاف.

لكي يتم خلط المقادير سويا لكي تبدو كالعجين ثم قومي بعد ذلك بوضعها على اليدين.

بعد ذلك لكي تجف ثم يتم غسلها بالماء البارد.

خليط العسل واللبن

سوف نتحدث عن وصفة اللبن والعسل التي تساعد في التخلص من اسمرار اليدين بشكل نهائي، وهي تتمثل فيما يلى :