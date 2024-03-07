” خبر ولا في الأحلام “..مفأجاة سارة لأصحاب المعاشات في مصر بخصوص مقترح لفاتورة الكهرباء..” مش هتدفع كهرباء يا معلم “

تمر مصر حاليا بوضع صعب اقتصاديا الأمر الذي ألقي بظلاله علي العديد من الأسر المصرية وخصوصا من الطبقة المتوسطة الذين زادت عليهم أعباء المعيشة بشكل كبير وخصوصا الأسر التي لا تتحصل علي عائد شهري مناسب لذلك يسعى المسؤولون الى التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، ويتردد لذلك بعض الشائعات بخصوص الأعفاء من فواتير الكهرباء لأصحاب المعاشات وهذا ما سنتعرف معا على صحته فتابعونا.

إعفاء بعض الفئات من فاتورة الكهرباء

قام بعض أعضاء ونواب البرلمان المصري بتقديم مقترح إلى الحكومة وذلك من أجل إعفاء أصحاب المعاشات وخصوصا معاش تكافل وكرامة من دفع فواتير الكهرباء.

وذلك رغبة منهم في التخفيف عن هذه الأسر التي زادت معاناتها بصورة كبيرة بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة.

شروط الإعفاء من فواتير الكهرباء

المقترح الخاص بالإعفاء من دفع فواتير الكهرباء وضع بعض الشروط التي من شأنها أن تنظم عملية الإعفاء من دفع الفواتير لتصل إلى الفئات المستحقة وجاءت شروط الإعفاء من فواتير الكهرباء كالتالي:

تحديد الحد الأدني للدخل، بحيث لا يتجاوز دخل الفرد قيمة محددة سيتم تحديدها من الجهات المختصة.

ألا يتجاوز الاستهلاك في المنزل حداً معيناً تحدده الجهات المختصة.

أصحاب الأمراض المزمنة ممن هم على المعاش يتطلب علاجها استخدام بعض الأجهزة الكهربائية.

مع العلم أون هذا المشروع مازال تحت الدراسة من قبل رئاسة مجلس الوزراء ولم يتم الموافقة عليه.

انضمام فئات جديدة إلى معاش تكافل وكرامة

حرصا من رئاسة مجلس الوزراء على تحقيق التكافل الاجتماعي ومساعدة الأسرة لمواجهة غلاء الأسعار فإنه قرر إضافة بعض الفئات التي معاش تكافل وكرامة وهي: