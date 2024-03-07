خدمة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة متاحة الآن إلكترونياً.. وإليكم أهم ميزاتها

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال رابط إلكتروني مخصص، حيث يتم ذلك في إطار التطور الرقمي المتزايد الذي تشهده مصر في مجال الخدمات الحكومية، وتحمل هذه البطاقة قيمة كبيرة للمستفيدين من ذوي الإعاقة، نظراً للخدمات المتنوعة التي تقدمها والتي تميزها عن غيرها من البطاقات الخدمية، ويشترك في تقديم هذه الخدمات العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، مثل وزارة النقل والمواصلات ووزارة الصحة، وغيرها الكثير، وفيما يلي سنسرد لكم ميزات هذه البطاقة وكيفية الاستعلام عنها، فإليكم التفاصيل.

طريقة الاستعلام عن خدمة حجز المواعيد عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي

تقدم وزارة الصحة خدمة حجز المواعيد عبر موقعها الإلكتروني لإجراء الكشوف الطبية على المواطنين المصريين، وذلك بواسطة فريق متخصص من الأطباء لتقييم صلاحية المتقدمين للحصول على البطاقة، يتم هذا الإجراء خلال فترة زمنية تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً فقط، حيث يتم ربط مكاتب التأهيل بوزارتي الصحة والتضامن عبر الشبكات الإلكترونية، يتم إصدار البطاقة بثلاثة ألوان مختلفة: الأزرق، الأخضر، والأرجواني، وللاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالوصول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية المتاحة اختر من بين هذه الخدمات “بطاقة الخدمات المتكاملة” قم بإدخال الرقم القومي في المكان المخصص انقر على زر “بحث” قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة

ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالبطاقة، بما في ذلك ما إذا كان قد تم إصدارها أم لا، وسواء كانت هناك أي عوائق تحول دون ذلك.

ما هي ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة؟

تتعدد ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة، فلها إيجابيات متعلقة بالجانب الصحي والسكني والضريبي، وفيما يلي بعض من ميزات البطاقة:

توفير خدمات الرعاية الصحية لصاحب البطاقة

تحديد نسبة 5% من الوظائف في جميع الجهات الحكومية والخاصة لهذه الفئات

تسهيلات في الحصول على سكن مناسب

الإعفاء الضريبي على السيارة

الإعفاء من دفع الرسوم الدراسية لجميع المراحل التعليمية لأبناء المستفيد

خدمة “هنوصلك” ومكتب التضامن الاجتماعي.. إليكم طرق استلام بطاقة الخدمات المتكاملة

بعد التحقق من أحقيتك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، ستقوم وزارة التضامن بتوصيلها مباشرة إلى باب منزلك عن طريق خدمة “هنوصلك”، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً استلامها من مكتب التضامن الاجتماعي المحلي، بمجرد استلام البطاقة، يجب تفعيل الخدمة عن طريق الاتصال بالخط الساخن المخصص وهو 15044.