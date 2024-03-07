بدء تنفيذ العفو الملكي لعام 1445 قبل بداية رمضان.. إليكم كيفية الاستعلام وأهم القضايا التي يشملها

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين تم تنفيذ إجراءات العفو الملكي لعام 1445 قبل شهر رمضان، كما أصدر الأمير عبد العزيز بن سعود قراراً يشدد على ضرورة التسارع في اتخاذ إجراءات العفو الملكي وتنفيذ توجيهات الملك، يتضمن هذا العفو مجموعة واسعة من القضايا الجنائية التي يشملها، وإليكم التفاصيل.

ما هي القضايا المشمولة في العفو الملكي لشهر رمضان 1445؟

تشمل القضايا التي يطبق عليها العفو الملكي ما يلي:

عقوق الوالدين مخالفات قوانين المرور حيازة المواد الممنوعة القضايا المتعلقة بأمن المعلومات، باستثناء القضايا التي تؤثر على أمن الدولة داخلياً وخارجياً قضايا السرقة وغيرها من القضايا

يجدر بالذكر أن وزارة الداخلية السعودية قد بدأت بالفعل في تنفيذ أوامر الملك والإفراج عن المحكومين المشمولين بالعفو الملكي، وذلك وفقاً للشروط المعلن عنها.

أبرز شروط العفو الملكي لعام 1445

تتضمن الشروط اللازمة للحصول على العفو الملكي قبل شهر رمضان المبارك ما يلي:

قضاء نصف المدة المحكوم بها لكل محكوم قبل الحصول على العفو. التحقق من حسن السير والسلوك للمحكوم. أن يكون عمر المحكوم أكبر من 60 عاماً في حالة النساء، وأكبر من 50 عاماً في حالة الرجال. أن يكون المتقدم للعفو من ذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة. أن يكون المحكوم محتجزاً في إحدى القضايا المشمولة بالعفو الملكي.

طريقة التحقق من الاستحقاق للعفو الملكي لعام 1445

يمكنكم الاستعلام عن العفو الملكي الجديد لعام 1445 باتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع المديرية العامة انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية اختر خيار الاستعلام عن معاملة المحكومين قم بإدخال رقم الهوية الوطنية، مع جميع المعلومات المطلوبة

الآن ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالمحكوم، بما في ذلك مدى استحقاقه للعفو الملكي.